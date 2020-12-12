Пандемия COVID-19: Всемирный банк выделит Украине 300 млн долларов

Всемирный банк предоставит Украине займ в 300 млн долларов США (в пересчете - около 247 млн евро) для преодоления последствий пандемии заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2. Это второй дополнительный займ в рамках проекта модернизации системы социальной поддержки населения Украины, заявили в банке в пятницу, 11 декабря.

Дополнительные средства помогут укрепить программу социальной помощи в стране с целью уберечь около 1 млн украинцев от перехода за черту бедности, подчеркнул представитель банка. Среди прочего, меры предусматривают экстренные денежные выплаты физическим лицам и домохозяйствам, потерявшим работу или источники дохода. По прогнозу финансовой организации, уровень бедности в Украине из-за пандемии может вырасти до 23 процентов к концу 2020 года.

Почти две трети украинцев на грани бедности не получают соцпомощь

Кризис, вызванный коронавирусом, особо выделил необходимость укреплять украинскую инфраструктуру социальной защиты и развивать систему выплат населению, подчеркнул Всемирный банк. По его оценке, 60 процентов украинцев, которые могут оказаться за чертой бедности, не получают социальную помощь ни по одной из действующих в стране программ.

Общий объем проекта Всемирного банка с учетом двух дополнительных займов составляет 750 млн долларов. Решение о первом дополнительном займе в 150 миллионов было принято в апреле.

РНК-содержащий вирус SARS-CoV-2 с начала пандемии обнаружен более чем у 71 млн жителей планеты, свыше 1,6 млн больных с вызываемой им инфекцией COVID-19 умерли, почти 50 млн выздоровели. В Украине вирус выявлен у 885 039 человек, из них 14 998 скончались, 494 001 выздоровел. С 8 по 24 января в стране будет действовать локдаун.

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