Отравление Навального: врачи Германии отказались от совместной экспертизы с россиянами

Федеральная врачебная палата (BÄK) отклонила предложение российских коллег о создании совместной группы для проведения медэкспертизы по делу оппозиционера Алексея Навального. Ассоциация "не является следственным органом", поэтому не может участвовать в расследованиях, это прерогатива государства, указано в ответе BÄK на обращение Леонида Рошаля, который цитирует специализированное издание Deutsches Ärzteblatt в понедельник, 7 сентября.

Кроме того, согласно германскому законодательству, только родственники имеют право инициировать дальнейшие обследования, подчеркнули в BÄK.

В то же время палата поддержала немецких врачей. "Медицинские данные по делу Навального доступны. Нет никаких сомнений в качестве медицинского обследования, проводимого коллегами-медиками в Германии", - сказано в заявлении Федеральной врачебной палаты.

BÄK "крайне обеспокоена" состоянием здоровья Навального и присоединяется к требованию правительства Германии к российским властям выяснить все обстоятельства, которые привели к этой опасной для жизни болезни.

Российские врачи призвали коллег из ФРГ создать совместную группу по Навальному

6 сентября президент российской организации Леонид Рошаль сообщил, что российские врачи предложили создать совместную с немецкими коллегами экспертную группу, чтобы "установить причину состояния" Навального. Национальная медицинская палата РФ обратилась к Федеральной врачебной палате. Рошаль заявил, что основная причина состояния Навального "до сих пор не ясна", а судьба российского оппозиционера "волнует многих". "Если окажется, что, действительно, Навальный был отравлен, мы считаем, что необходимо в России возбудить уголовное дело", - сказал Рошаль.

Юлия Навальная ответила отказом на предложение Рошаля

Супруга Алексея Навального, Юлия, прокомментировала предложение Рошаля. "Дорогой доктор, возможно, вы не читаете новости, но генезис комы моего супруга известен - это отравление ФОС (фосфороорганические соединения. - Ред.), и в Омске об этом прекрасно знали", - написала Юлия Навальная в соцсети Instagram. "Я не врач, но за эти недели почитала столько медицинских статей, что даже мне очевидно: клинические проявления были точно такими же, как описано в медицинских учебниках", - добавила она.

По мнению супруги отравленного ядом "Новичок" оппозиционера, в нынешней ситуации Рошаль выступает "не как врач, а как голос государства" и хочет не помочь больному, а "выведать информацию и выслужиться".

"Шарите": Навального вывели из искусственной комы

7 сентября берлинская клиника "Шарите" сообщила, что состояние здоровья Навального улучшилось и его вывели искусственной комы. Процедура искусственной вентиляции легких постепенно прекращается. По словам медиков, Навальный реагирует на вербальные раздражители. Однако долгосрочные последствия отравления еще слишком рано оценивать, подчеркнули врачи.

Спецлаборатория вооруженных сил Германии - бундесвера по просьбе "Шарите" провела токсикологический анализ проб, взятых у россиянина. Эксперты установили следы химического вещества группы "Новичок", их выводы не подлежат сомнению, сообщил ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

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