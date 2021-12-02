Отношения НАТО и России: кто расшатывает мировой порядок?

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Напряженность между Россией и НАТО растет из-за концентрации российских войск на границе с Украиной. Шаткая ситуация для международной безопасности, констатирует Сергей Елкин.
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Большой войны России против Украины (пока) не будет. Излишне тревожась из-за возможного нападения, Запад играет на руку Кремлю, реагировать нужно по-другому, считает Роман Гончаренко.
Если Россия решит напасть на Украину, то против нее введут "высокоэффективные" экономические санкции, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Эти меры он обсудил с коллегами по НАТО.
В учениях подразделений Южного военного округа примут участие свыше 10 тысяч военнослужащих. МИД РФ заявил, что Украина стянула в Донбасс "половину всего состава ВСУ".