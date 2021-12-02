 Отношения НАТО и России: кто расшатывает мировой порядок? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 03.12.2021

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Россия

Отношения НАТО и России: кто расшатывает мировой порядок?

Напряженность между Россией и НАТО растет из-за концентрации российских войск на границе с Украиной. Шаткая ситуация для международной безопасности, констатирует Сергей Елкин.

Медведь, символизирующий Россию, раскачивается и пытается оторвать часть логотипа НАТО - карикатура Сергея Елкина

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    Интеграция в НАТО

    Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членств

    Автор: Александра Елкина


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