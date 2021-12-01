Россия начала зимние учения вблизи границ с Украиной

Вооруженные силы РФ начали традиционные зимние учения, которые в нынешнем году пройдут частично в Крыму, а также в пограничных с Украиной российских регионах. Как сообщила пресс-служба Южного военного округа в среду, 1 декабря, в маневрах примут участие более 10 тыс военнослужащих из мотострелковых и танковых подразделений.

В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что вооруженные силы Украины (ВСУ) значительно усилили свое присутствие в Донбассе. "Вооруженные силы Украины наращивают военную силу, стягивают тяжелую технику, личный состав. По некоторым данным, численность группировки войск в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек, а это, если кто не знает, половина всего состава ВСУ", - указала она.

Путин пожаловался на угрозы

Выступая на церемонии вручения верительных грамот послам зарубежных стран в РФ президент России Владимир Путин назвал безответственными обвинения в адрес Москвы по поводу возможной агрессии в отношении Украины. По его словам, Россия "принимает адекватные военно-технические действия". "Не мы кому-то угрожаем, а угрозы подступают к нашим границам", - подчеркнул российский президент.

Он также указал, что РФ с партнерами будут настаивать на недопустимости распространения НАТО на восток. "В диалоге с США и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещения угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории Российской Федерации", - сказал Путин.

Лавров и Блинкен обсудят ситуацию вокруг Украины

В кулуарах заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое пройдет 2-3 декабря в Стокгольме, ожидается двухсторонняя встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и Государственного секретаря США Энтони Блинкена, сообщил представитель США в Риге, где проходит встреча глав МИД стран НАТО. Одной из темой обсуждения должно стать обострение ситуации вокруг Украины. Кроме того, как отметил пресс-секретарь президента РФ, главы дипломатических ведомств смогут обсудить подготовку контактов Владимира Путина и Джо Байдена. При этом, по словам представителя Кремля, пока каких-либо подвижек в организации контактов президентов нет.

Напряженность у границ Украины

С конца октября в западных СМИ стали появляться сообщения о наращивании Россией военного присутствия вдоль границ Украины. В последний раз аналогичное происходило весной 2021 года и также вызвало серьезную озабоченность в мире. Но если события весной были расценены как демонстрация силы, то нынешняя ситуация может быть подготовкой к фактическому вторжению в Донбасс на востоке Украины, считают спецслужбы США.

Москва отрицает все обвинения в подготовке нападения на Украину и, напротив, указывает на увеличившуюся активность НАТО у российских границ.

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