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Отказ Facebook от проверки фактов: что думают об этом в ФРГ

Йенс Турау
9 января 2025 г.

Глава концерна Meta Марк Цукерберг анонсировал отмену фактчекинга в Facebook, Instagram и Threads ради борьбы с цензурой. Одобряют ли этот шаг в Германии?

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Глава концерна Meta Марк Цукерберг на экране смартфона
Марк Цукерберг рассказывает в видеообращении о планах ликвидировать систему проверки фактов на платформах концерна MetaФото: Andre M. Chang/ZUMA Press Wire/Imago Images

Глава концерна Meta Марк Цукерберг 7 января объявил о планах резко ослабить модерацию контента и отказаться от фактчекинга, проводимого в принадлежащих компании соцсетях Facebook, Instagram и Threads, аргументировав это желанием бороться с цензурой.

"Пора вернуться к нашим истокам в вопросе свободного выражения мнений в Facebook и Instagram, - заявил Цукерберг в видеообращении. - Правительство и традиционные СМИ все больше и больше стремятся к цензуре. Многое из этого очевидно связано с политикой".

Кто проверяет факты в соцсети Facebook

"Когда Трамп был избран в 2016 году, традиционные СМИ безостановочно писали, как дезинформация угрожает демократии. Мы добросовестно пытались решить эти проблемы, не став при этом арбитрами истины. Однако фактчекеры оказались слишком политически предвзяты и разрушили больше доверия, чем создали, особенно в США", - считает Цукерберг.

Проверкой фактов на платформах Meta занимались до сих пор сотрудники известных новостных агентств: таких, как AFP и Reuters, модерировавшие контент на 26 языках.

Позиция ЕС по отмене проверки контента в Facebook

В Европе в целом и в Германии, в частности, на планы Цукерберга отреагировали сдержанно. Это может быть связано с тем, что на ЕС пока не распространяется решение о прекращении модерации контента, являющегося сексистским или правоэкстремистским. Благодаря наличию в Евросоюзе закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), тут действуют более строгие правила в этой связи, нежели в США.

Функция фактчекеров не прописана в законе как таковая, однако он обязывает крупные онлайн-платформы пресекать проявления ненависти и травли, а также другой противозаконный контент. А это можно делать лишь при помощи привлекаемых извне экспертов. За нарушения концернам грозят штрафы в размере до 6% от их глобального годового оборота. В Германии DSA вступил в силу в мае 2024 года.

Министр цифровой инфраструктуры ФРГ: Мы не позволим бросить вызов демократии

Министр транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Фолькер Виссинг (Volker Wissing) прокомментировал заявление Марка Цукерберга так: "Мы относимся к этому очень серьезно. Мы всегда в состоянии действовать решительно и изменить соответствующим образом регулирование, если поймем, что такие компании, как Meta, не удовлетворяют наши потребности в безопасной, проверенной информации. Мы не позволим бросить вызов себе и нашей демократии в этой сфере".

Со стороны правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в этой связи высказался ее генсек Маттиас Мирш (Matthias Miersch). По его мнению, если Цукерберг перестанет бороться с "фейковыми новостями", встанет вопрос "о наличии состава преступления". При этом он напомнил об обвинениях, связанных с попытками повлиять через интернет-платформы на исход выборов, например, в Румынии. Такие вещи означают "подрыв основных демократических структур", считает Мирш.

Комментарий для DW от кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца

Пресс-секретарь канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) выразил аналогичное мнение. 8 января он заявил в Берлине следующее: "Мы полностью доверяем Еврокомиссии в том плане, что она делает свою работу".

Кандидат в канцлеры ФРГ, председатель партии ХДС Фридрих Мерц
Кандидат в канцлеры ФРГ, председатель партии ХДС Фридрих МерцФото: Axel Schmidt/REUTERS

В свою очередь кандидат в канцлеры ФРГ, председатель консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz), отвечая на вопрос DW, подчеркнул в тот же день, 8 января, находясь в баварском городе Зеeон: "Я наблюдаю за происходящим с растущим беспокойством. С точки зрения демократического контроля, легитимности и правовой базы, цифровой мир ничем не отличается от аналогового. И там так же нет места языку ненависти".

"Коленопреклонение перед Трампом"

Многие эксперты по интернет-вопросам в Германии восприняли заявление об отмене проверки фактов с возмущением. Один из них, основатель и главред блога Netzpolitik.org Маркус Бекедаль (Markus Beckedahl), расценил соответствующее решение как "разворот на 180 градусов".

В эфире телеканала ZDF он назвал предпринятый Цукербергом шаг "коленопреклонением" перед избранным президентом США Дональдом Трампом и его администрацией. "Практически все пожелания и требования Республиканской партии, например отказ от проверки фактов и продвижение "радикальной свободы слова на всех платформах", сейчас стали и политикой Meta", - констатировал Бекедаль.

Аналогично отреагировали и в немецком отделении "Репортеров без границ". Член правления организации Аня Остерхаус (Anja Osterhaus) назвала действия Цукерберга "решением против профессионально подготовленной журналистской информации и в пользу большей дезинформации и пропаганды". "Продвижение достоверной информации не является цензурой, как это выставляет Цукерберг, напротив: предоставление фактов и контекста помогает людям принимать правильные решения и укрепляет демократию", - подчеркнула она.

Эксперт по интернету Маркус Бекедаль
Эксперт по интернету Маркус БекедальФото: DW-TV

Как указал сам Марк Цукерберг, вместо фактчекинга на платформах Meta теперь будет работать система Community Notes ("Заметки сообщества"), которая уже действует в соцсети X Илона Маска. Там сами пользователи жалуются на недопустимый контент и правят ошибки. Цукерберг прямо сказал, что новая система будет "похожа на X".

При этом еще несколько лет назад предприниматель подчеркивал, что его социальные сети не будут заниматься распространением ненависти и вражды, а он примет для этого соответствующие меры.

Среди немецких политиков есть и те, кто приветствовал планы Цукерберга. Так, вице-председатель бундестага из Свободной демократической партии (СвДП) Вольфганг Кубики (Wolfgang Kubicki) назвал отмену фактчекинга на платформах Meta "хорошей новостью для свободы слова".  

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