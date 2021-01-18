Заснеженный Тадж-Махал и Сиднейская опера в сугробах (фото)

Лихтенштайн • Этот Парк миниатюр (Die Miniwelt in Lichtenstein) был открыт в саксонском Лихтенштайне в 1999 году. Сейчас здесь насчитывается в общей сложности около сотни копий разных немецких и мировых достопримечательностей: от афинского Акрополя - до средневекового немецкого замка Вартбург. Большинство - в масштабе 1:25. За два с лишним десятилетия парк посетило почти два миллиона туристов.

Парк миниатюр в Лихтенштайне. Фотографии

Копия статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро

Немецкий "Тадж-Махал"

"Эйфелева башня" посреди зимней Саксонии

От нью-йоркской "Статуи Свободы" до "Берлинской телебашни" - рукой подать

"Вашингтонский Капитолий" после снегопада в Германии

Снег с крыши убрали, можно приступать к лестнице

Модель саксонской достопримечательности - Памятника битве народов в Лейпциге

Зимой парк всегда закрыт. Следующий сезон надеются начать 26 марта, если к этому времени в Германии закончится коронавирусный локдаун и будут сняты соответствующие ограничения. Некоторые объекты в Лихтенштайне зимой убирают на хранение под крышу, чтобы защитить от непогоды. Те, что остались на улице, после обильного февральского снегопада просто утопают в сугробах. Снег нужно убрать до начала оттепели, чтобы образование льда по ночам не привело к порче конструкций и фасадов.

Точность в деталях

Раз уж заглянули сюда, приведем несколько интересных фактов. Самая высокая модель в парке - макет Берлинской телебашни. Даже в миниатюрном виде - выше 14 метров. Мини-копия Памятника Битве народов в Лейпциге - самого массивного монумента на территории Европы - выполнена из такого же гранита, как и сам этот памятник, посвященный победе над армией Наполеона в 1813 году.

Копия дрезденской Фрауенкирхе, как и оригинал, также построена из песчаника, добываемого около саксонского города Пирна. Создатели здешней модели этого храма барочной эпохи особенно гордятся тем, что на мини-фасаде даже темные камни расположены точно так же, как и в Дрездене.

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