От игр до войны. Почему российские власти блокируют Discord?

В России запретили мессенджер Discord, обвинив компанию в неспособности удалять незаконный контент. Почему платформа регулярно подвергается проверкам по всему миру?

Роскомнадзор 8 октября заблокировал в России Discord - популярное приложение для группового общения, выпущенное в 2015 году. Изначально им активно пользовались геймеры, но впоследствии платформа стала универсальной онлайн-площадкой - не только для удаленной учебы и совместной работы, но и, например, для военных или преступников.

Блокировку Discord раскритиковали российские Z-блогеры

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Discord стал активно использоваться в боевых целях. Например, для видеотрансляций с беспилотников - таким образом военные вели разведку местности, наводили артиллерию и ракеты. Блокировка мессенджера вызвала возмущение среди провоенных блогеров: некоторые из них даже заявили, что РКН нанес войскам РФ больший вред, чем Украина и США.

"С военной точки зрения, главная проблема с запретом Discord даже не в том, что часть командных пунктов могут остаться без трансляции с беспилотников. А в том, что никакой альтернативы профильное управление МО войскам предоставлять не стремится", - пожаловался популярный российский провоенный Telegram-канал "Рыбарь".

Примечательно, что с 14 октября домен discord.ru автоматически перенаправляет пользователей на рекламный сайт контрактной службы в армии РФ, обратило внимание издание "Гроза". Раньше эта ссылка переадресовывала на официальный сайт приложения.

Как блокировку объясняют в России и Турции?

Роскомнадзор объяснил запрет Discord неспособностью компании предотвращать использование мессенджера "в террористических и экстремистских целях", для "вербовки граждан", а также для размещения "противоправной информации", к которой ведомство относит детскую порнографию, "призывы к экстремизму", "вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий", "призывы к самоубийству", "пропаганду ЛГБТ" и "пронаркотический контент".

В РКН подчеркнули, что американская компания не выполнила требование удалить почти тысячу единиц подобного контента. Ранее Роскомнадзор уже не раз за это штрафовал Discord на миллионы рублей.

Спустя день после блокировки Discord в РФ доступ к мессенджеру закрыли также на всей территории Турции по решению уголовного суда в Анкаре. В Минюсте Турции объяснили блокировку Discord более конкретно, назвав лишь одну причину - "защиту детей и молодежи" от сексуальных преступлений, в частности насилия над детьми, предположительно совершаемого через платформу. Турецкие прокуроры начали расследование в отношении Discord в связи с подозрениями, что некоторые пользователи мессенджера шантажировали детей, заставляя их делать обнаженные снимки и публиковать их в приватных группах, пишет агентство Anadolu.

Кроме того, запрет мессенджера последовал за жестоким убийством двух женщин в Стамбуле, вызвавшим общественный резонанс. Как утверждают турецкие СМИ, некоторые пользователи Discord восхваляли это убийство и насилие над женщинами в целом.

Преступления в Discord расследуют в США и ЕС

С 2017 года платформа неоднократно подвергалась расследованиям Федерального бюро расследований (ФБР) США в связи с преступлениями сексуального характера или на почве расизма.

По данным телекомпании NBC, с 2017 по 2023 год суды вынесли 35 обвинительных решений в делах о похищении детей, груминге (ухаживании взрослых за детьми с целью дальнейшей сексуальной связи с ними - Ред.) и сексуальном насилии с использованием Discord. Еще 165 уголовных дел были связаны с предположительным использованием Discord для "секс-шантажа" детей с целью получить от них обнаженные фотографии.

В 2022 году в штате Буффало 18-летний стрелок убил в супермаркете десять афроамериканцев. Как стало известно позднее, за несколько месяцев до нападения мужчина выложил на частном сервере Discord манифест с идеями о превосходстве белой расы и планами насилия.

Обеспокоенность из-за недостаточной модерации вредоносного контента в Discord также выражали Германия и Франция. В ноябре 2022 года, когда вступил в силу закон ЕС о цифровых услугах, французские власти оштрафовали платформу на 800 тысяч евро за нарушение правил о защите данных и предоставления информации правоохранителям.

В 2023 году приложение оказалось в центре скандала с утечкой секретных документов Пентагона, которые военнослужащий ВВС США больше года публиковал на серверах Discord.

Почему Discord стал популярным?

В настоящий момент у Discord более 200 миллионов постоянных пользователей ежемесячно. Платформа стала масштабироваться после внедрения функций, которых нет у ее конкурентов. Речь идет, в частности, о неограниченных по времени видеозвонках, онлайн-трансляциях, разбивке групп по интересам, высоком качестве звука и видео.

Во время пандемией коронавируса и карантина Discord расширил сферу деятельности платформы. Например, самый популярный "сервер" с 20 миллионами подписчиков посвящен искусственному интеллекту Midjourney.

Одновременно правила конфиденциальности Discord и более мягкие стандарты модерации контента по сравнению с конкурентами, в том числе привлекли в мессенджер различные преступные сообщества. Платформа также позволяет создавать закрытые группы, доступ к которым можно получить лишь по приглашению.

В Discord настаивают, что сообщают в правоохранительные органы об обнаруженных на платформе преступлениях, в частности о связанных с сексуальным насилием над детьми.