Сотрудник ВВС США обвинен в сливе секретов о войне в Украине

Гражданский сотрудник ВВС США задержан по обвинению в разглашении секретных данных. По данным следствия, он передавал информацию, связанную с войной России против Украины, через сервис онлайн-знакомств.

Гражданский сотрудник ВВС США задержан по обвинению в разглашении секретных данных. По данным следствия, 63-летний Дэвид Слейтер передавал информацию, связанную с войной России против Украины, через сервис онлайн-знакомств. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте Минюста США в понедельник, 4 марта.

Слейтер служил в армии США и ушел в отставку в звании подполковника. После этого он работал в Стратегическом командовании вооруженных сил США (USSTRATCOM) на авиабазе Оффатт в штате Небраска и примерно с августа 2021 года по апрель 2022 года имел доступ к секретной информации - в частности, присутствовал на брифингах, посвященных войне РФ против Украины, говорится в пресс-релизе.

По информации Минюста США, полученную на этих брифингах информацию Слейтер передавал через сервис онлайн-знакомств лицу, выдававшему себя за женщину, живущую в Украине. Собеседник Слейтера регулярно просил того выдать ему секретные данные, называя его в личной переписке "любимым тайным осведомителем" и "секретным агентом". В том числе, сотрудник USSTRATCOM предоставил "украинке" разведданные о военных целях и военном потенциале России, связанные с ее нападением на Украину.

Первое судебное заседание по делу Слейтера назначено на 5 марта. Ему грозит до 10 лет тюрьмы и до 250 тыс. долларов штрафа по каждому пункту обвинения.

Обвиняемый в другой утечке документов Пентагона признал вину

В тот же день, 4 марта, стало известно, что свою вину признал организатор другого крупного слива секретных документов американской армии. 22-летний военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра делился на онлайн-платформе Discord сведениями о том, какие страны оказывают военную помощь Украине, и размещал разведданные о планах боевых действий. Ему грозит почти 17 лет тюрьмы.

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