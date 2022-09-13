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Фото: Robin Utrecht/dpa/picture alliance
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Знакомство в интернете. Как часто это делают немцы?

Анна Неверова
19 мин. назад

Находят ли настоящую любовь онлайн, сколько пользователей ищет встреч на одну ночь? К 10-летнему юбилею "Тиндера" подводим итоги интернет-знакомств немцев.

https://www.dw.com/ru/znakomstvo-v-internete-kak-casto-eto-delaut-nemcy/a-63095156

Приложение для романтических знакомств "Тиндер" (Tinder) запустили десять лет назад - в сентябре 2012 года. Его появление кардинально изменило подход к поиску партнеров в интернете. В Германии сегодня ищут новых знакомств посредством интернета треть пользователей среди жителей в возрасте от 16 лет, то есть около 20 миллионов человек. Находят ли они свою большую любовь? Немецкое объединение предприятий цифровой экономики Bitkom провело опрос среди немцев, которые пользуются "Тиндером" и другими приложениями для поиска большой любви и не только. Вот что показали результаты.

В мир интернет-знакомств - через смартфон

84 процента тех, кто флиртует и назначает знакомства онлайн, используют для этого смартфон. Среди молодых людей в возрасте от 16 до 29 лет эта доля превышает 90 процентов. Большинство из тех, кто ищет партнеров в сети, имеют профиль в приложениях для знакомств. Семь из десяти немцев "свайпают" вправо и влево в "Тиндере", Lovoo или Bumble. Примерно столько же пользуются услугами служб и агентств онлайн-знакомств, таких как Parship, ElitePartner или eDarling. Половина опрошенных жителей Германии флиртует в социальных сетях. 

Интернет-знакомства заводит не только молодежь

Сегмент интернет-знакомств охватывает все возрастные категории. Длительных отношений или встреч ищет треть онлайн-пользователей в возрасте от 16 до 29 лет. Среди пользователей в категории от 30 до 49 лет таких около 40 процентов, от 50 до 64 лет - 33 процента. Среди пожилых людей в возрасте от 65 лет этот показатель составляет 16 процентов. Три четверти из них считают интернет-знакомства поверхностными. Среди представителей других возрастных категорий таких скептиков значительно меньше.

Встреч на одну ночь в интернете почти не ищут (если верить опросу)

Приложения для интернет-знакомств часто упрекают в том, что они формируют неподобающую культуру флирта и создают больше возможностей для измен. Существует стереотип, что многие ищут через такие платформы секса без обязательств, а людей, настроенных на долгосрочные отношения, таким способом найти очень сложно. Действительно ли это так?

В рамках опроса, который провело в начале года объединение Bitkom, только 6 процентов пользователей указали, что они используют приложения для знакомств с целью поиска встреч на одну ночь. 71 процент, напротив, заявили, что рассчитывают найти постоянного партнера. Четверть респондентов сообщили, что ищут легкого флирта или свиданий от случая к случаю.

Большая любовь действительно встречается

Интернет-знакомства часто бывают по-настоящему обнадеживающими. Почти 40 процентов немцев встретили в интернете свою большую любовь. Нередко свидания между пользователями приложений также выливаются в отношения и долгосрочное партнерство, даже если это не любовь всей жизни. 61% респондентов сообщили, что находили таким способом постоянного партнера, около половины из них на момент опроса продолжали отношения.

Осторожно, фейк! 

Но не все так радужно - в этом пользователи сервисов интернет-знакомств убедились на собственном опыте. Больше половины опрошенных объединением Bitkom сообщили, что сталкивались с фейковыми профилями. Согласно результатам опроса, в подобной ситуации оказывались 61 процент женщин и 51 процент мужчин. Кроме того, почти у половины респондентов было свидание с человеком, который в реальности существенно отличался от того, кто был представлен в профиле.

Сервисы знакомств и политика

"Тиндер" изменил не только подход к знакомствам, говорит руководитель объединения предприятий цифровой экономики Bitkom Бернхард Роледер (Bernhard Rohleder). "Пролистыванием влево и вправо "Тиндер" установил технические стандарты, которые сегодня применяются во многих программах, от электронной почты до плейлиста при потоковом воспроизведении музыки. Приложения для знакомств вовлекаются и в политику. Например, они дают одну из немногих оставшихся возможностей донести до России подлинные фото разрушений в Украине", - поясняет Роледер.

К слову, популярные сервисы знакомств Bumble и Badoo после начала войны в Украине, в марте 2022 года, объявили об уходе из России и Беларуси.

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