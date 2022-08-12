Ruhrtriennale: в Германии знают, как избавиться от соцсетей

В Бохуме стартовал международный фестиваль современного искусства "Рурская триеннале" (Ruhrtriennale), проходящий в городах Рурской области Германии. В качестве сценических площадок используются бывшие индустриальные объекты: ставшие памятниками шахтные комплексы, металлургические фабрики и другие места, связанные с богатым промышленным прошлым этого региона. Главная художественная особенность фестиваля - это создание междисциплинарных постановок, объединяющих живопись, музыку, театр.

Нынешний художественный руководитель "Рурской триеннале" Барбара Фрай (Barbara Frey) уверена, что без культуры невозможен диалог ни внутри общества, ни между странами. "Мы стали рабами социальных сетей, которые задают темп, за которым никто не может угнаться", - отмечает она. По словам Фрай, порой единственное пространство, где мы можем позволить себе задуматься и замедлиться, - это пространство культуры: когда мы сидим в театре, когда рассматриваем инсталляцию, когда сопереживаем во время концерта, отключая мобильные телефоны. И крупнейший фестиваль в самой большой федеральной земле Германии (в Северном Рейн-Вестфалии) - идеальное место для соприкосновения с культурой.

"Рурской триеннале" в этом сезоне исполняется 20 лет. Впервые фестиваль состоялся в 2002 году, а в этом сезоне он пройдет с 11 августа по 18 сентября: более 30 постановок и проектов на любой вкус, пять мировых премьер. Один из ярких артефактов нынешнего форума искусств - инсталляция "The Huddle" известной берлинской художницы Кати Ауфлегер (Katja Aufleger): "толпа" экскаваторов расставлена в треугольнике, они и угрожают один другому, но в то же время пытаются вести диалог.

Катя Ауфлегер на фоне своей работы

Открылся фестиваль вечером 11 сентября премьерой музыкальной постановки "Я иду туда, где - сплошь тени" ("Ich geh unter lauter Schatten" - см. заглавную фотографию) на основной площадке фестиваля - в бохумском многофункциональном зале Jahrhunderthalle, в прошлом - электростанции начала XX века. Также фестиваль проходит в бывшей угольной шахте "Цольферайн" в Эссене, в "Ландшафтном парке Дуйсбург-Норд", бывшей шахте "Цвекель" в Гладбекке и других местах.

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