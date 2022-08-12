 Ruhrtriennale: в Германии знают, как избавиться от соцсетей | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 12.08.2022

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Культура и стиль жизни

Ruhrtriennale: в Германии знают, как избавиться от соцсетей

По словам режиссера Барбары Фрай, единственное пространство, где можно задуматься и замедлиться, - это пространство культуры. Как минимум потому, что на концерте или в театре нужно отключать смартфоны.

Jahrhunderthalle в Бохуме

Jahrhunderthalle - бывшая электростанция стала главной площадкой фестиваля Ruhrtriennale

В Бохуме стартовал международный фестиваль современного искусства "Рурская триеннале" (Ruhrtriennale), проходящий в городах Рурской области Германии. В качестве сценических площадок используются бывшие индустриальные объекты: ставшие памятниками шахтные комплексы, металлургические фабрики и другие места, связанные с богатым промышленным прошлым этого региона. Главная художественная особенность фестиваля - это создание междисциплинарных постановок, объединяющих живопись, музыку, театр.

Нынешний художественный руководитель "Рурской триеннале" Барбара Фрай (Barbara Frey) уверена, что без культуры невозможен диалог ни внутри общества, ни между странами. "Мы стали рабами социальных сетей, которые задают темп, за которым никто не может угнаться", - отмечает она. По словам Фрай, порой единственное пространство, где мы можем позволить себе задуматься и замедлиться, - это пространство культуры: когда мы сидим в театре, когда рассматриваем инсталляцию, когда сопереживаем во время концерта, отключая мобильные телефоны. И крупнейший фестиваль в самой большой федеральной земле Германии (в Северном Рейн-Вестфалии) - идеальное место для соприкосновения с культурой. 

"Рурской триеннале" в этом сезоне исполняется 20 лет. Впервые фестиваль состоялся в 2002 году, а в этом сезоне он пройдет с 11 августа по 18 сентября: более 30 постановок и проектов на любой вкус, пять мировых премьер. Один из ярких артефактов нынешнего форума искусств - инсталляция "The Huddle" известной берлинской художницы Кати Ауфлегер (Katja Aufleger): "толпа" экскаваторов расставлена в треугольнике, они и угрожают один другому, но в то же время пытаются вести диалог.

Художник Катя Ауфлегер

Катя Ауфлегер на фоне своей работы

Открылся фестиваль вечером 11 сентября премьерой музыкальной постановки "Я иду туда, где - сплошь тени" ("Ich geh unter lauter Schatten" - см. заглавную фотографию) на основной площадке фестиваля - в бохумском многофункциональном зале Jahrhunderthalle, в прошлом - электростанции начала XX века. Также фестиваль проходит в бывшей угольной шахте "Цольферайн" в Эссене, в "Ландшафтном парке Дуйсбург-Норд", бывшей шахте "Цвекель" в Гладбекке и других местах.

Смотрите также:

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Шахта "Цольферайн" в Рурской области

    Коксохимический цех "Цольферайна" во время Длинной ночи индустриальной культуры Рурской области (ExtraSchicht)

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Шахта "Цольферайн" в Рурской области

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  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Шахта "Цольферайн" в Рурской области

    Музей Рурской области в бывшей углемойке комплекса "Шахта XII"

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Шахта "Цольферайн" в Рурской области

    Внешний эскалатор на верхний уровень углемойки

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Шахта "Цольферайн" в Рурской области

    Королева Нидерландов Беатрикс на "Цольферайне" в 2011 году

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Шахта "Цольферайн" в Рурской области

    Лестница в одном из бывших угольных бункеров углемойки

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Шахта "Цольферайн" в Рурской области

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  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Шахта "Цольферайн" в Рурской области

    Оборудование углемойки "Цольферайна"

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Шахта "Цольферайн" в Рурской области

    25 тысяч единиц хранения! "Открытое депо" Музея Рурской области

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Шахта "Цольферайн" в Рурской области

    От угольных брикетов - до пива. Рекламные таблички в музейном депо

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Шахта "Цольферайн" в Рурской области

    Бетонные бункеры сортировочного цеха

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Шахта "Цольферайн" в Рурской области

    Металлический каркас градирни около коксохимического цеха

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Шахта "Цольферайн" в Рурской области

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  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Шахта "Цольферайн" в Рурской области

    Территория коксохимического цеха "Цольферайна"

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Шахта "Цольферайн" в Рурской области

    Коксохимический цех на снимке 1993 года

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Шахта "Цольферайн" в Рурской области

    Солнечное колесо обозрения, работавшее в 1999 - 2010 годах

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Шахта "Цольферайн" в Рурской области

    Сверху посетители видели Эссен, попав вниз - внутренности остывшей доменной печи

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Шахта "Цольферайн" в Рурской области

    "Бассейн на производстве" - создан в качестве арт-объекта в 2001 году. Рядом расположен другой - ...

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Шахта "Цольферайн" в Рурской области

    ... - бывший отстойный бассейн коксохимического цеха, который зимой превращают в каток

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Шахта "Цольферайн" в Рурской области

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    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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