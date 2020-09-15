К чему привел обмен искусства на уголь

1 мая в городе Реклингхаузене открывается традиционный театральный Рурский фестиваль - Ruhrfestspiele. Несмотря на пандемию, зрители увидят много интересного и необычного.
В Германии - жесткий локдаун из-за третьей волны пандемии коронавируса, и уже несколько месяцев закрыты театры, концертные залы, библиотеки, отменяются гастроли и фестивали... Но не все. Традиционный театральный фестиваль Ruhrfestspiele, который в этом году отмечает свое 75-летие и всегда славился увлеченной и преданной публикой, состоится. Причем программа его будет, как и в лучшее годы, многообразной и представительной. Над этим с необыкновенной энергией и творческим энтузиазмом трудилась все последние месяцы команда директора фестиваля Олафа Крёка (Olaf Kröck).
Разумеется, о коронавирусе никто не забывает. Специальный уполномоченный оргкомитета фестиваля выработал концепцию, которая сведет к минимуму риски инфекции, и даже продолжает ужесточать ее, сообразуясь с новыми требованиями. Главный драматург фестиваля Ян Хайн (Jan Hein) в интервью DW подчеркнул: "Ситуация уникальная, ни с чем ее не сравнишь. Главное - не опускать руки и попытаться максимально использовать те возможности, которые у нас есть".
Фестиваль Ruhrfestspiele будет на этот раз представлять свою программу в разных формах. В ней и спектакли со зрителями, и представления онлайн, и стриминг, и дискуссии в видеоформате. Одна из стриминговых премьер, например, пройдет 3 мая - интерактивная видеоинсталляция Энис Маки (Enis Maci). Важными аспектами этого спектакля являются импровизация и спонтанность.
Еще один пример богатой творческой фантазии и искусства импровизации - новая работа известной группы Rimini Protokoll. Она называется "Конференция отсутствующих". Сюжет: на важную международную конференция, посвященную глобальной кризисной ситуации (актуальность очевидна!), должны съехаться эксперты. Но они не приезжают, а присылают тексты своих докладов. Поэтому в ролях этих конкретных экспертов выступят зрители.
"Смятение и утопия", - таков на этот раз девиз фестиваля в Реклингхаузене - городе в Рурской области, которая когда-то была "индустриальным сердцем" Германии. Фестиваль тесно связан с традициями региона, где добывали уголь и плавили сталь. Холодной послевоенной зимой 1946-1947 годов актеры из Гамбурга приехали сюда на грузовиках, чтобы "разжиться" углем для своих театров.
Горняки одной из шахт Реклингхаузена тайком (британские оккупационные власти тогда это запрещали) загрузили уголь в машины, а летом актеры приехали в Рурскую область, где давали спектакли - часто прямо в цехах. Так родился фестиваль Ruhrfestspiele: искусство в обмен на уголь.
Те трудные времена давно позади, изменился характер промышленности, в Германии закрыты угольные шахты и многие сталелитейные заводы, но традиция, как говорили когда-то в Советском Союзе, "нести искусство в рабочие массы" по-прежнему живет в Рурской области. Это иллюстрирует и выставка фотографий "Женщины-рабочие", которая стала частью рамочной программы театрального фестиваля. Продлится он до 20 июня. С полной программой можно познакомиться здесь: www.ruhrfestspiele.de.
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