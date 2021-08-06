"Развлечение на одну ночь? Это не про меня", - тот, кто читает эти строки в приложении службы знакомств "Тиндер" (Tinder) в профиле Пэрис не сможет остаться равнодушным. Она любит путешествия, долгое время жила в Греции, интеллигентная, верная и готова оберегать своего нового друга от любых напастей. В этом объявлении есть одна загвоздка. Пэрис - это собака. И живет она в мюнхенском приюте, который решил творчески подойти к поиску новых хозяев для своих подопечных - прибегнуть к помощи мобильного приложения службы знакомств.

"Мы выбрали семь кошек и семь собак и создали для них профили", - рассказывает Кристина Берхтольд (Kristina Berchtold) из мюнхенского приюта. Компьютерные алгоритмы сразу распознали животных, в результате чего их профили были заблокированы. "После нашего общения с представителями "Тиндера" проблема была решена, аккаунты разблокированы, и включена даже бесплатная реклама", - рассказывает она.

Кошки, собаки и не только кролики

Поэтому теперь на платформе знакомств можно встретить собак Харкоса и Йоши, кошку Саскию, - все они не ищут случайных встреч, а ждут своего нового хозяина. Тот, кому приглянется один из питомцев, может лично приехать в приют и познакомиться поближе. Всего сейчас здесь содержится 1085 животных: ежей, птиц, лис. Больше всего - кошек и кроликов. И многих их объединяет одно печальное обстоятельство: они стали жертвой пандемии, вернее, самих локдаунов, когда многие немецкие домашние хозяйства решили обзавестись питомцем.

Знакомьтесь: это - Бэлла. Она - на первой фотографии. Британская короткошерстная кошка - порода, о которой многие просто мечтают! Но ее судьба - показательный пример того, чем желание иметь домашнее животное, навеянное одиночеством во время локдауна, в итоге обернулось для питомца. Бэллу нашли в картонной коробке. Рядом с ней лежал котенок и записка: "Не могу себе позволить расходы на ветеринара". Котенок был неизлечимо болен и его пришлось усыпить, а Бэлле пришлось искать новую крышу над головой.

Кристина Берхтольд говорит, что, стартовав кампанию в "Тиндере", больше всего хотелось привлечь внимание к существующей проблеме. Во время пандемии люди быстро завели себе домашних животных, но многие из них потом оказались на улице.

Кампания по поиску новых хозяев в Tinder

О чем предупреждали защитники животных

Собаку из боннского приюта постигла как раз такая участь. Ее купили на платформе Ebay. Один клик, и покупка была оформлена. Прошло несколько недель, и собака была уже отдана в приют. На годы пандемии пришелся всплеск интереса к домашним животным. Эксперты, говорят, что прирост в Германии составил примерно миллион кошек и 600 тысяч собак! Это все равно, если бы все жители Кельна и Лейпцига обзавелись домашними животными.

Защитники животных уже в самом начале пандемии призывали людей подумать и хорошо взвесить все "за" и "против" перед таким ответственным приобретением. Но многих это не остановило. Мы совсем недавно писали об актуальном случае, произошедшем в городе Мёрс. Женщина попала в полицию, после того как пыталась перебросить своих собак через стену приюта, который отказался принять животных. Почему? Да они просто переполнены и трещат по швам.

Юлии Цервас (Julia Zerwas) приходится часто иметь дело с такими случаями. Если до пандемии в неделю раздавался от силы один звонок, то сейчас в среднем - пять. Истории обычно звучат похожие. "Собака начала рычать на ребенка. Или собака укусила соседа. Поэтому от нее надо срочно избавиться", - рассказывает руководитель приюта имени Альберта Швейцера в Бонне. "Готовность со стороны хозяина исправить ситуацию, работать над ней, - минимальная. Как только они сталкиваются с проблемами, первое желание - просто поскорее избавиться от животного".

Из-за пандемии образовался замкнутый круг. Животным нужна не только забота, но и внимание, социализация и хорошее воспитание. Во время локдаунов школы дрессировки были закрыты, а после - переполнены на восемь месяцев вперед. Руководителя приюта больше всего пугает даже не тот факт, что люди отказываются от своих питомцев, так как им просто не хватает времени, а то, что большинство животных, приобретенных во время пандемии, сейчас уже не милые котята и пушистые щенки, а годовалые животные со своим характером и в сложной фазе взросления. "К нам поступают практически исключительно собаки с явными нарушениями в поведении, и они уже успели кого-то покусать", - рассказывает Цервас.

В ее приют каждую неделю поступает все больше животных. Помимо тех, от которых отказываются немецкие семьи, приют принимает еще и "иностранных" постояльцев - животных, которых завозят из других стран, и которые сначала должны отсидеть карантин, пока не получат весь набор прививок.

Юлия Цервас (в центре) знает, как тяжело найти нового хозяина

Статус: Все сложно?

Платформа "Тиндер" была выбрана неслучайно. Похоже, немцы стали покупать себе домашних животных, руководствуясь исключительно внешними данными. Они ищут идеальную, без недостатков, простую в общении собаку. "Если она еще и хорошо переносит поездки на автомобиле, любит детей и умеет ладить с другими собаками, то это просто идеальный кандидат. Но стоит нарисоваться малейшим сложностям, и уже трудно подобрать хозяина", - рассказывает руководительница приюта в Бонне.

И если в "Тиндере" для животных ищут новых хозяев уже брошенным питомцам, то на платформе Ebay как раз эта печальная история только начинается - покупателям предлагают милых щенков и котят, которые уже скоро могут оказаться на улице. Из-за высокого спроса на домашних животных в Германии процветает нелегальная торговля. Только за первое полугодие 2021 года нелегальным способом здесь было продано 1307 собак. Это больше, чем за весь 2020 год.

Требования к политикам

Однако защитники животных предполагают, что на самом деле эта цифра еще больше. Онлайн-платформы открыли новые возможности для нелегальной торговли щенками. Хестер Поммеренинг (Hester Pommerening) из Немецкого союза защиты животных считает, что нужны более жесткие меры регулирования и наказания. Он критикует политиков, что те не предприняли никаких мер, чтобы не допустить такого развития ситуации.

Поммеренинг приводит актуальный пример. Гамбургский приют для домашних животных спас жизнь щенка, которого просто выбросили на помойку. А ведь нелегальная торговля щенками стояла на повестке дня уже несколько лет назад, когда велись переговоры по созданию тогда новой правительственной коалиции. Однако серьезных изменений не последовало. Поэтому Немецкий союз защиты животных возлагает все надежды на новое правительство Германии.

На европейском уровне также предпринимаются попытки ограничить нелегальную торговлю за счет введения общей системы регистрации кошек и собак. "Пока же мы являемся свидетелями настоящей торговли живыми существами и того, как люди покупают себе собак и кошек в качестве игрушки. Если она им не нравится, то они готовы ее просто поменять, как привыкли поступать с любым другим товаром", - говорит эксперт из Немецкого союза защиты.

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