Обвиняемый в утечке документов Пентагона признал вину

Военнослужащий Нацгвардии США Джек Тейшейра пошел на сделку со следствием и признал свою вину в утечке секретных документов американского военного ведомства. Ему грозит наказание до почти 17 лет тюрьмы.

Военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра пошел на сделку со следствием и признал свою вину в утечке секретных документов американского военного ведомства. Какк сообщили американские СМИ в понедельник, 4 марта,

22-летний Тейшейра признал себя виновным по всем шести пунктам обвинения в умышленном хранении и передаче информации о национальной обороне в соответствии с Законом о шпионаже. Это произошло спустя почти через год после того, как нацгвардеец был арестован по подозрению в организации крупной утечки секретной информации Пентагона за последние годы.В обмен на признание вины прокуроры согласились не обвинять Тейшейру в других нарушениях Закона о шпионаже или иных преступлениях.

Окружной судья Массачусетса Индира Талавани назначила назначила вынесение приговора в федеральном суде Бостона на сентябрь. Тейшейре грозит наказание в виде тюремного заключения длительностью от 11 до почти 17 лет - и гособвинение ранее заявляло, что будет добиваться для него максимального срока.

Утечка разведанных США по войне в Украине

Джек Тейшейра был задержан 13 апреля 2023 года в связи с утечкой секретных документов, которые всплыли в чат-группе Thug Shaker Central на популярной среди геймеров социальной медиаплатформе Discord. По данным властей США, Тейшейра впервые разместил там секретную информацию в октябре 2022 года.

По данным газеты New York Times, первые публикации секретных данных, к которым был причастен Тейшейра, произошли еще в феврале 2022 года, вскоре после начала войны в Украине. Уже спустя менее 48 часов после начала российского вторжения пользователь, чей профиль совпадает с профилем Тейшейры, написал в другой чат-группе на Discord, что он "видел отчет Пентагона, в котором говорится, что для вторжения используется примерно третья часть сил (ВС РФ. - Ред.)". Пользователь добавил, что он служит в разведывательном подразделении ВВС США. В других сообщения Тейшейра делился сведениями о том, какие страны оказывают военную помощь Украине, и размещал разведданные о планах боевых действий.

Из-за этой масштабной утечки секретных данных дисциплинарным взысканиям были подвергнуты 15 сослуживцев Тейшейры из 102-го разведывательного крыла Национальной гвардии на базе Отис в Массачусетсе. Внутреннее расследование ВВС США показало, что они не приняли мер, необходимых для предотвращения утечки.

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