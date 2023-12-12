В США наказаны виновные в утечке документов Пентагона

ВВС США сообщили о дисциплинарных взысканиях для 15 военнослужащих, которые не предотвратили действия 21-летнего Джека Тейшейры. Его считают единственным организатором масштабного слива секретных данных.

Военно-воздушные силы США сообщили о результатах расследования масштабной утечки секретных документов Пентагона, связанных в числе прочего с войной России против Украины. Дисциплинарным взысканиям в связи с несанкционированным раскрытием непубличной информации подвергнуты 15 военнослужащих 102-го разведывательного крыла Национальной гвардии на базе Отис в Массачусетсе, сообщил в понедельник, 11 декабря, департамент Военно-воздушных сил США в Арлингтоне.

Как отмечается в заявлении, причиной утечки стали действия лишь одного военнослужащего - Джека Тейшейры, которому в июне уже предъявили обвинение в хранении и распространении секретных сведений, относящихся к национальной обороне, в рамках другого, проводимого министерством юстиции расследования. В рамках данного уголовного дела Тейшейра ожидает судебного процесса.

В подразделении не приняли мер для предотвращения утечки

В свою очередь внутреннее расследование ВВС США показало, что другие военнослужащие того же подразделения не приняли мер, необходимых для предотвращения утечки. В частности, сослуживцы Тейшейры знали, что он ищет секретные данные, но им не было известно об их раскрытии. В связи с этим сделано заключение, что командование не проявило необходимой бдительности.

Расследование также обнаружило, что командиры подразделения оказались не способными должным образом следить за порученными им работами, выявило непоследовательность в информировании об инцидентах в сфере безопасности и предоставление доступа к секретным документам людям, которые не должны были его иметь, а также непоследовательность применяемых наказаний. В частности, уже после того как стало известно о разведывательной деятельности Тейшейры, в его подразделении не были приняты необходимых мер.

Среди прочего, в результате расследования отстранен от должности и получил административное взыскание командир разведывательной эскадрильи. Ранее отстраненные командиры подразделений уволены, а в ВВС США изменили правила доступа к секретным данным.

Слив секретных данных Пентагона

Об обнародовании секретных документов, подготовленных предположительно американскими спецслужбами, стало широко известно в начале апреля. Речь идет о перефотографированных документах, своего рода информационных дайджестах, которые спецслужбы обычно готовят для разного рода внутренних совещаний. Кроме того, часть документов, судя по всему, была составлена в армейских структурах США.

В самой масштабной за последние годы утечке секретных данных разведки и Минобороны США обвиняют 21-летнего рядового ВВС Нацгвардии Джека Тейшейру, который публиковал их в закрытом чате на популярной у геймеров платформе Discord. Тейшейра был задержан 13 апреля.

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