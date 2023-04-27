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Министерство обороны ФРГ в БерлинеФото: picture-alliance/dpa/M. Kappeler
ПолитикаСША

"Утечка Пентагона": США, возможно, шпионят за Минобороны ФРГ

Евгений Жуков
45 мин. назад

Документ, проанализированный немецкими журналистами, указывает на то, что американская разведка шпионила за министерством обороны Германии. Реакции Вашингтона на соответствующий запрос пока не последовало.

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Один из документов предполагаемой утечки Пентагона, доступ к которому получили еженедельник Die Zeit и редакция тележурнала "Kontraste" общественно-правового канала ARD, свидетельствует о том, что американская разведка шпионила за министерством обороны Германии. Об этом немецкие издания сообщили в четверг, 27 апреля.

В кратком сообщении, которое, как предполагают журналисты, с большой долей вероятности исходит от источника в американской разведке, сообщается о встрече представителей Минобороны ФРГ с делегацией вооруженных сил Китая 20 февраля в Берлине. В документе указано, что "министерство обороны Германии отказывается от углубления сотрудничества с Китайской Народной Республикой до тех пор, пока Китай не станет более открытым и прозрачным".

Факт этой встречи подтвердили правительственные источники в Берлине. По их данным, она проходила в рамках обычной военной дипломатии в координации с другими ведомствами федерального правительства. Как утверждается, немецкая сторона действительно дала понять, что ожидает от Пекина большей прозрачности, прежде чем пойти на углубление сотрудничества.

Проанализировав документ, который через определенное время после публикации был удален из Сети, сотрудники Die Zeit и "Kontraste" сочли его подлинным и, чтобы подтвердить это, обратились в правительственные органы США. Однако ответ на запрос, отправленный координатору разведки США, пока не поступил.

Об обнародовании секретных документов, подготовленных предположительно американскими спецслужбами, стало широко известно 7 апреля. Речь идет о перефотографированных документах, своего рода информационных дайджестах, которые спецслужбы обычно готовят для разного рода внутренних совещаний. Кроме того, часть документов, судя по всему, была составлена в армейских структурах США.

В самой масштабной за последние годы утечке секретных данных разведки и Минобороны США обвиняют 21-летнего рядового ВВС Нацгвардии Джека Тейшейру, который публиковал их в закрытом чате на популярной у геймеров платформе Discord. Тейшейра был задержан 13 апреля.

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