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Эмблема Telegram (Thomas Trutschel/photothek.de/Imago Images)Фото: Thomas Trutschel/photothek.de/Imago Images
ПолитикаСША

FT: В Telegram распространяются секретные документы из США

Екатерина Венкина
1 ч. назад

В Telegram распространяется информация о тысячах сотрудников ФБР, технические руководства по использованию американских военных самолетов, базы данных полицейских департаментов в США, пишет Financial Times.

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В Telegram распространяется информация о тысячах сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) - от аналитиков до стажеров правоохранительных органов США, - технические руководства по использованию американских военных самолетов, а также базы данных полицейских департаментов на территории Соединенных Штатов. Об этом пишет в понедельник, 8 мая, британская газета Financial Times (FT).

По ее данным, часть документов получена в результате утечки, за которой стоял военнослужащий Национальной гвардии США Джек Тейшейра, часть - корпоративные материалы, похищенные киберпреступниками, стремившимися получить за них выкуп.

FT получила доступ к слайдам на Dropbox, информация из которых не получила широкого распространения в СМИ на момент, когда журналисты Financial Times смогли ознакомиться с ними. Речь в них шла, в частности, о том, что Китай разрабатывает кибероружие для взятия под контроль западных спутников, а частная военная компания "Вагнер" скупает оружие по всему миру, уточняет FT.

"К оригинальным материалам добавляется все больше поддельных"

"Лучшие материалы" рекламируются в виде скриншотов и часто обмениваются на украденные американские или европейские коммерческие данные - сведения о кредитных картах, электронной почте, номерах социального страхования, пишет издание.

"Мы видим, что к оригинальным материалам добавляется все больше поддельных или ставших объектом манипуляции файлов, чтобы еще больше запутать и отвлечь внимание", - отметил Ошер Ассор, руководитель отдела кибербезопасности в консалтинговой компании Auren Israel.

Во многих случаях преступные группы имеют отдаленные связи с госорганами РФ, что дает возможность распространять документы - поддельные или оригинальные - в интересах российской пропаганды, уточняет Financial Times.

NYT: Секретные данные США утекли в Сеть в феврале 2022 года

Первые публикации секретных данных американской разведки в связи с войной РФ в Украине появились еще в феврале 2022 года. К этому выводу пришли журналисты издания The New York Times в статье от 21 апреля.

Из нее следует, что Джек Тейшейра, подозреваемый в утечке, начал размещать информацию на несколько месяцев раньше, чем стало известно, и в гораздо более крупной чат-группе. Вскоре после полномасштабного вторжения в Украину пользователь, чей профиль совпадает с профилем подозреваемого, разместил секретные разведданные о военных действиях России в ранее нераскрытой чат-группе на Discord, социальной медиаплатформе, популярной среди геймеров. В ней состояло около 600 участников.

Судя по всему, первая утечка произошла менее чем через 48 часов после полномасштабного вторжения России в Украину. "Видел отчет Пентагона, в котором говорится, что для вторжения используется примерно третья часть сил", - написал пользователь. Очевидно, желая произвести впечатление на других участников группы, которые подвергли сомнению его анализ, он указал: "У меня есть немного больше, чем информация из открытых источников. Плюсы службы в разведывательном подразделении ВВС США", - процитировало его The New York Times.

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