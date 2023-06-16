В США выдвинули обвинение по делу об утечке данных спецслужб

Военнослужащему ВВС Нацгвардии США Джеку Тейшейре грозит до 10 лет тюрьмы по обвинению в незаконном хранении и распространении секретной информации, ставящем под угрозу национальную безопасность.

Власти США выдвинули официальное обвинение против Джека Тейшейры - военнослужащего ВВС Национальной гвардии, подозреваемого в организации утечки секретных данных американских спецслужб. Как сообщила в четверг, 15 июня, пресс-служба Минюста США , Тейшейру обвиняют в шести случаях незаконного хранения и распространения секретной информации, касающейся обороны страны.

"Тейшейра обвиняется в том, что он сообщал пользователям одной социальной медиаплатформы информацию, получать которую, как он знал, они не имели права. Действуя таким образом, он нарушил законы США и поставил под угрозу национальную безопасность", - заявил в этой связи министр юстиции и генпрокурор США Меррик Гарланд.

Утечка разведанных США по войне в Украине

21-летний мужчина был задержан 13 апреля в связи с утечкой секретных документов, которые всплыли в чат-группе Thug Shaker Central на популярной среди геймеров социальной медиаплатформе Discord. По данным властей США, Тейшейра впервые разместил там секретную информацию в октябре 2022 года.

Между тем 21 апреля газета New York Times опубликовали статью, из которой следует, что первые публикации секретных данных, к которым причастен Тейшейра, судя по всему, произошли еще в феврале 2022 года, вскоре после начала войны в Украине. Уже спустя менее 48 часов после начала российского вторжения пользователь, чей профиль совпадает с профилем Тейшейры, написал в другой чат-группе на Discord, что он "видел отчет Пентагона, в котором говорится, что для вторжения используется примерно третья часть сил (ВС РФ. - Ред.)". Пользователь добавил, что он служит в разведывательном подразделении ВВС США.

В других сообщения Тейшейра делился сведениями о том, какие страны оказывают военную помощь Украине, и размещал разведданные о планах боевых действий. В случае признания его виновным, по данным Минюста США, Джеку Тейшейре грозит до 10 лет лишения свободы.

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