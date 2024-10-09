Турция вслед за Россией заблокировала мессенджер Discord

Власти Турции обосновали запрет Discord подозрениями в преступлениях, связанных с сексуализированным насилием над детьми. В России этот мессенджер широко использовался российскими войсками в Украине.

Суд в Турции по запросу Генпрокуратуры вынес решение о блокировке мессенджера Discord, сообщил в среду, 9 октября, министр юстиции страны Йылмаз Тунч. В его заявлении говорится, что мессенджер заблокирован из-за подозрений в преступлениях, связанных с сексуализированным насилием над детьми и непристойностью. "Мы полны решимости защитить нашу молодежь и детей, залог нашего будущего, от вредных, криминальных публикаций в социальных сетях и интернете", - цитирует слова Тунча агентство Anadolu .

Блокировка Discord в России

Днем ранее Discord был заблокирован в России. В Роскомнадзоре заявили, что доступ к мессенджеру был ограничен из-за нарушений требования законодательства, которое "необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан, продажи наркотиков" и "в связи с размещением противоправной информации".

В ведомстве также отметили, что мессенджеру были направлены требования об удалении запрещенного контента, но некоторые материалы остаются доступными. Кроме того, Discord проигнорировал решение суда о штрафе за неудаление контента, указал регулятор.

Авторы российских провоенных каналов и российские "военкоры" раскритиковали блокировку мессенджера. Они обратили внимание на то, что Discord используется российскими войсками в Украине для боевого управления, и отметили, что теперь часть командных пунктов и штабов может остаться без трансляции с беспилотников, при этом никакой альтернативы мессенджеру Discord нет.