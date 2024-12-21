Орбан: Венгрия получила гарантии Софии о транзите газа из РФ

Венгрия получила от Болгарии гарантии, что транзит российского газа через "Балканский поток" не будет ограничен, заявил Орбан после встречи с Радевым.

Венгрия получила от Болгарии гарантии, что транзит российского газа через "Балканский поток" - ответвление "Турецкого потока" - не будет ограничен. С таким утверждением в субботу, 21 декабря, выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он встретился с президентом Болгарии Руменом Радевым и экс-премьером Бойко Борисовым в Софии.

"Наша задача - договориться с президентом и будущими членами правительства… чтобы маршрут поставок был в безопасности. Эти гарантии я вчера получил", - привели его слова российские госагентства.

По словам Орбана, необходимость переговоров была связана со сменой правительства в Софии. Внеочередные парламентские выборы прошли в октябре.

Ранее, в декабре 2023 года, Болгария отложила взимание платы за транзит российского газа по своей территории на фоне готовившегося вступления в Шенгенское пространство с 1 января. Плата за транзит могла привести к удорожанию российского газа для Венгрии.

Венгерский премьер Виктор Орбан грозил наложить вето на прием Болгарии в Шенген, если София не откажется от взимания транзитной платы с "Газпрома", писало dpa.

Венгрия ведет переговоры о продолжении поставок российского газа через Украину

По данным агентства dpa, на данном этапе Венгрия также ведет переговоры о продолжении поставок российского газа через Украину. В конце года истекает срок действия транзитного соглашения между Москвой и Киевом. Украина неоднократно заявляла, что из-за войны не хочет его продлевать, напомнило агентство.

"Сейчас мы попробуем хитрый ход... Что если газ - до достижения территории Украины - будет уже не российским, а уже будет принадлежать покупателям", - заявил Орбан.

Беседа Орбана и Путина

Ранее, 11 декабря, премьер Венгрии провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

"Сегодня утром у меня был часовой телефонный разговор с президентом Путиным. Это самые опасные недели в войне России и Украины. Мы предпринимаем все возможные дипломатические шаги, чтобы выступить в пользу прекращения огня и мирных переговоров", - написал в соцсетях Орбан.

Кремль подтвердил, что Путин говорил с Орбаном, сообщив, что обсуждался "ряд актуальных вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества" и был "проведен обстоятельный обмен мнениями по украинской проблематике".

Венгрия - одна из немногих стран ЕС, поддерживающих отношения с Кремлем и после начала полномасштабной войны России в Украине. Виктор Орбан многократно выступал против санкций Евросоюза в отношении России и против оказания военной помощи Украине.