ЕС в гостях у Орбана решил "сделать Европу снова великой"

После победы Трампа на выборах президента США лидеры ЕС и его стран на саммите в Будапеште решили провести реформы для восстановления конкурентоспособности. Они оказались столь срочными, что Грузию обсудить не успели.

В новых геополитических условиях, после победы Дональда Трампа в США и распада правящей коалиции в Германии, лидеры Европейского Союза и его стран ищут способы укрепить позиции блока. Поэтому центральной темой неформального саммита ЕС в Будапеште в пятницу, 8 ноября, стала конкурентоспособность на мировом рынке. У участников встречи даже не хватило времени на запланированное обсуждение ситуации в Грузии, сообщила DW представительница Евросоюза.

И все-таки глава Евросовета Шарль Мишель успел встретиться с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе накануне, на форуме Европейского политического сообщества. По словам собеседницы DW, Мишель призывал Кобахидзе вернуться на путь евроинтеграции. Пока этот процесс остается де-факто замороженным в связи с принятием Тбилиси законов об иностранном влиянии и "защите семейных ценностей", противоречащих принципам Евросоюза. Ранее в Еврокомиссии подчеркивали, что для продолжения европейского курса Грузии необходимо отменить эти законы.

Науседа: Если Грузия и вернется на курс в ЕС, то не скоро

Президент Литвы Гитанас Науседа не верит, что это случится скоро, однако убежден, что крайне важно донести до Тбилиси позицию Евросоюза. "Достаточно послать очень четкий сигнал: "Ребята, если вы так поступаете, вы не можете рассчитывать на сближение с ЕС. Вы отдаляетесь от него, двигаясь в противоположном направлении, - сказал он на брифинге в Будапеште. - И я надеюсь, что этот сигнал будет получен и понят, и я надеюсь, что Грузия все же сможет пересмотреть свой курс. Но пока я не вижу большой вероятности, что это произойдет в ближайшем будущем". Литовский президент также призвал к независимому международному расследованию нарушений на грузинских парламентских выборах.

"Последние выборы не были признаны свободными и справедливыми, поэтому мы должны заявить, что путь Грузии в Европу был остановлен ее лидерами", - указал и премьер-министр Эстонии Кристен Михал. В Евросоюзе помнят об искреннем стремлении грузинского народа к членству, заверил глава Евросовета Шарль Мишель, однако "не только в ЕС, но и в других странах" есть сомнения в прозрачности прошедших выборов. "Есть серьезные подозрения в фальсификации, и это требует обстоятельного расследования. Нам нужна ясность в отношении этого процесса, чтобы убедиться, что все было сделано справедливо и прозрачно", - заявил он.

Неформальная встреча Евросовета в Будапеште Фото: Marton Monus/REUTERS

Теперь ожидать выводов Евросоюза о выборах в этой стране и статусе отношений Брюсселя и Тбилиси можно лишь после Совета ЕС по иностранным делам 18 ноября.

Боррель: Украина должна быть за столом, а не в меню

Лидеры 27 стран ЕС коснулись и темы Украины, на этот раз в контексте укрепления европейской обороноспособности и независимости от поддержки США. "Рецептом выживания для Европы" поделился верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его мнению, европейцам необходимо сплотиться, чтобы построить более сильную, суверенную Европу, способную противостоять мировым вызовам, "не отдавая свою безопасность на аутсорсинг". "Если вы не сидите за столом геополитической игры, то вы будете в меню, - пошутил дипломат. - То же самое можно сказать и об Украине. Украина должна быть за столом, а не в меню. Поэтому мы должны продолжать поддерживать ее независимость и суверенитет. Что бы ни случилось, мы должны продолжать выполнять наши обязательства перед Украиной".

Новым лидерам ЕС придется проводить назревшие реформы: Кая Каллас, Урсула фон дер Ляйен, Антониу Кошта Фото: Claudio Centonze/EU

Боррель проанонсировал свой скорый визит в защищающуюся от российской военной агрессии страну, который должен состояться в ближайшие дни. Уже в декабре он покинет свой пост, на котором его сменит экс-премьер Эстонии Кая Каллас в новом составе Еврокомиссии.

Завершается мандат и у Шарля Мишеля, для которого это был последний в этой роли Евросовет. На нем он снова подчеркнул, что Евросоюз должен продолжать укреплять Украину, "ведь если мы не поддержим Украину, это будет неверный сигнал Путину и некоторым другим авторитарным режимам по всему миру". На итоговой пресс-конференции он, как и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверили, что будут доносить до будущей администрации Дональда Трампа аргументы в пользу поддержки Украины в борьбе против России, представляющей собой угрозу в том числе и за пределами европейского континента. В скором времени этим же придется заняться новому председателю Евросовета экс-премьеру Португалии Антониу Коште.

Экономические реформы актуальны как никогда

А вот фон дер Ляйен останется во главе Еврокомиссии еще на один срок, и ей лидеры стран ЕС, собравшиеся в Будапеште, поручили разработать новую стратегию и график укрепления экономики Евросоюза. Так, глава Еврокомиссии со своей командой должна придумать, как усовершенствовать финансовые рынки, энергетику и телекоммуникационный сектор, чтобы стимулировать инвестиции и замедлившийся экономический рост, говорится в совместном заявлении Евросовета.

Давно назревшие экономические реформы приобрели еще большую актуальность после победы Трампа, и теперь в ЕС видят срочную необходимость в восстановлении конкурентоспособности блока с США и Китаем. С этим не стал спорить даже непредсказуемый хозяин саммита Виктор Орбан, подчеркнув, что ради этого Евросоюз должен сплотиться и "сделать Европу снова великой".