Болгария пока не будет требовать плату за транзит газа из РФ

София надеется на присоединение к Шенгенскому пространству с 1 января, поэтому решила не требовать транзитный сбор за газ из РФ, чтобы не провоцировать вето Венгрии.

Болгария отложила взимание платы за транзит российского газа по своей территории, которую она ввела с октября текущего года в размере 10 евро за один мегаватт-час. Российский энергетический концерн"Газпром", по данным болгарской стороны, не оплатил транзит, как и не прокомментировал ситуацию, сообщает агентство dpa в понедельник, 11 декабря.

Болгария не хочет ставить под угрозу вступление в Шенгенское пространство с 1 января 2024 года, к которому она уже давно стремится, из-за возможного вето Венгрии. Плата за транзит может привести к удорожанию российского газа для Венгрии и Сербии, который они получают по трубопроводу, проходящему по болгарской территории. София близка к своей цели и поэтому не хочет создать ситуацию, в которой плата за транзит газа помешает присоединению к Шенгену, заявил Бойко Борисов, глава партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), участвующей в правящей коалиции.

Орбан угрожал заблокировать присоединение Болгарии к Шенгену

Венгерский премьер Виктор Орбан грозил наложить вето, если София не откажется от взимания транзитной платы с "Газпрома", напоминает dpa. По словам Борисова, он и Кирил Петков, глава второй правящей силы - либерального движения "Продолжаем перемены" (ПП) - договорились, что в этом вопросе дождутся введения соответствующего механизма Евросоюза.

С 2022 года Австрия и Нидерланды отказывались поддержать присоединение Болгарии к Шенгенскому пространству из-за опасения роста нелегальной миграции по так называемому балканскому маршруту. По данным СМИ, теперь Вена готова изменить свою позицию. В середине ноября Еврокомиссия призвала Совет ЕС включить в Шенгенское соглашение Болгарию, Румынию и Хорватию, поскольку эти страны "успешно выполнили все условия для присоединения к безвизовому пространству".

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