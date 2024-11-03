Орбан: Победа Трампа обяжет Европу изменить поддержку Киева

Трамп на президентском посту изменит курс США в пользу мирного соглашения между Россией и Украиной, и Европа больше не сможет "нести бремя войны в одиночку", ей придется приспосабливаться, заявил венгерский премьер.

Европе придется пересмотреть свою поддержку Украины, если Дональд Трамп победит на президентских выборах в США, заявил в воскресенье, 3 ноября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет агентство Reuters . Он предполагает, что Трамп в качестве президента изменит курс Соединенных Штатов в сторону "мирного соглашения" между Россией и Украиной, и в этом случае Европа не сможет "нести бремя войны в одиночку", ей придется "приспосабливаться".

"Мы в Европе должны осознать, что если в Америке будет президент, выступающий за мир, в чем я не только уверен, но и трактую цифры именно так, и Америка станет сторонником мира, то Европа не сможет оставаться сторонником войны", - сказал Орбан. Вопрос уместности поддержки Украины также должен быть обсужден на саммите Европейского Союза в Будапеште в конце следующей недели, считает Орбан, имея в виду в том числе и неформальную встречу лидеров ЕС, которая должна там состояться.

Орбан дружит с Трампом и говорит о "мирном урегулировании" без подробностей

Виктор Орбан, чья страна в настоящее время и до конца 2024 года председательствует в Совете ЕС, подвергается критике в Европе за пренебрежение общими принципами, близость к России. На предстоящих 5 ноября президентских выборах в США Орбан открыто поддерживает кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа и выступает против кандидата от демократов Камалы Харрис. 31 октября он позвонил Трампу, чтобы пожелать ему удачи перед выборами, уточняет Reuters. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее заявлял, что венгерское правительство рассматривает Трампа как "шанс для мира" в Украине.

Венгерский премьер-министр вызвал возмущение в Европе своими несогласованными визитами к президенту РФ Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину вскоре после вступления в должность председателя Совета ЕС 1 июля. С самого начала полномасштабной войны РФ против Украины Орбан отвергает военную помощь Киеву. Он ясно дал понять, что Трамп разделяет его взгляды и будет вести переговоры о так называемом "мирном урегулировании военного конфликта", отмечает Reuters. В чем конкретно состоит план такого урегулирования, ни Трамп, ни Орбан ни разу не уточняли.