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Опрос: рейтинг АдГ упал до минимального с июля 2023 года

Александра Иванова
4 февраля 2024 г.

По данным опроса Sonntagstrend, партию "Альтернатива для Германии" на выборах в бундестаг были бы готовы поддержать 20% избирателей.

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Логотип немецкой правопопулистской партии "Альтернатива для Германии"
Логотип АдГФото: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

Рейтинг правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) опустился в ФРГ на 1 п.п. до 20%, став самым низким с июля 2023 года. Это следует из опроса общественного мнения Sonntagstrend, который институт INSA еженедельно проводит по заказу таблоида Bild am Sonntag. На сайте издания он был обнародован в субботу, 3 февраля.

Если бы выборы в бундестаг состоялись в ближайшее воскресенье, партии, входящие сегодня в правящую коалицию в Германии, в общей сложности не смогли бы обеспечить себе поддержку даже трети избирателей, следует также из опроса. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) прибавила 1%, дотянув до 15%, но, как пишет Bild am Sonntag, "для выхода из подвала опроса, этого все же не достаточно". "Союз 90"/ "зеленые" смогли бы заручиться поддержкой 13% проголосовавших, а вот третий партнер по "светофорной коалиции" - Свободная демократическая партия (СвДП) - и вовсе покинула бы бундестаг с результатом в 4%.

Самый высокий рейтинг у ХДС/ХСС

Между тем зарегистрированная в январе партия"Союз Сары Вагенкнехт - здравый смысл и справедливость", открыто заявляющая, что выступает против энергетических санкций в отношении РФ и дальнейших поставок Украине вооружений, получила бы 7%, повторив результат опроса прошлой недели.

Самый высокий рейтинг на данный момент у находящегося в оппозиции в бундестаге блока Христианско-демократического союза / Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), потерявшего за неделю 1%, но остающегося на уровне в 30%

"Ясно одно: "Светофор" от переизбрания отделяет сейчас дистанция огромного размера, - констатируют авторы Bild am Sonntag. - И это неудивительно: ведь большинство населения (74%), по данным института INSA, недовольны его работой".

Отношение к партии АдГ в Германии

Ранее, 2 февраля, общественно-правовой телеканал ZDF обнародовал результаты опроса Politbarometer, согласно которому АдГ поддерживают 19% населения Германии.

С середины января в ФРГ то и дело проходят массовые демонстрации против правого экстремизма. Некоторые участники этих акций выступают также за запрет партии АдГ.

Протесты начались после публикации издания Correctiv о тайной встрече с участием неонацистов и правых радикалов, на которой обсуждалась возможность выселения из Германии беженцев и прочих иностранцев. По данным журналистов, в этой встрече приняли участие несколько членов партии АдГ, Христианско-демократического союза (ХДС) и консервативного крыла ХДС "Союз ценностей" (Werteunion). Последнее объединение, как объявил в конце января бывший глава Федерального ведомства по охране конституции ФРГ Ханс-Георг Масен (Hans-Georg Maaßen), вскоре должно быть зарегистрировано как отдельная партия.

После публикации Correctiv в ФРГ не утихают бурные дебаты о том, как реагировать на действия AдГ, которая на сегодня является второй по популярности партией в Германии.

Большинство - за содержательное оппонирование популистам

По данным соцопроса Deutschland TREND, обнародованным 1 февраля, содержательное оппонирование правым популистам имеет наибольшую поддержку - за это выступили 65%. Чуть менее половины - 48% - поддержали сокращение госфинансирования "Альтернативы для Германии".

Идею запретить эту партию через решение Федерального конституционного суда Германии одобрили 37% респондентов. При этом более половины участников опроса заявили, что сочли бы подобную попытку запрета нецелесообразной. Свою позицию противники запрета объясняют не столько сомнениями в антиконституционности поведения АдГ или в успехе такого разбирательства, а предпочтением политических, а не юридических инструментов противодействия оппонентам.

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Результаты проведенного институтом INSA опроса Sonntagstrend на сайте газеты Bild am Sonntag

Nächste Umfrageklatsche für die AfD
www.bild.de

Результаты опроса Politbarometer на сайте телеканала ZDF

AfD mit Verlusten - BSW wächst
www.zdf.de