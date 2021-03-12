Опрос: почти треть россиян сочла несправедливым приговор Навальному

Около трети российских респондентов считает несправедливым решение отправить оппозиционера Алексея Навального в колонию. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщило издание "Открытые медиа", которое совместно с социологами из "Левада-центра" составляло опросник.
Так, 29 процентов участников исследования заявили, что считают "скорее несправедливым" решение суда по делу Навального об "Ив Роше". Еще 48 процентов назвали приговор "скорее справедливым". Еще 23 процента "затруднились ответить".
Чаще всего решение суда считали несправедливым молодые жители Москвы, крупных городов (до 500 тысяч жителей) и в сельской местности. В столице доля придерживающихся этой точки зрения достигает 35 процентов. Среди тех, кому 18-22 года, - 50 процентов. В возрастной группе от 25 до 39 лет голоса разделились почти поровну (37 процентов не согласных с вердиктом против 36 - поддержавших его).
В свою очередь, в небольших и средних по величине городах скорее склонны доверять суду. Там доля тех, кто считает его решение справедливым, максимальна и достигает 52 процентов. Она также высока среди респондентов старшего возраста: в категории старше 55 лет так ответили 60 процентов. Столько же их - среди постоянной аудитории телеканалов. Между тем респонденты, которые получает информацию из интернета, чаще высказываются в поддержку Навального (45 процентов).
Опрос проводился 25-31 марта по репрезентативной общероссийской выборке. Всего в нем участвовали 1623 человека в возрасте от 18 лет.
Дело против Навальных
Следственный комитет (СК) РФ в 2012 году возбудил уголовное дело против российского политика Алексея Навального и его брата Олега по заявлению генерального директора компании "Ив Роше Восток" (российского филиала Yves Rocher) Бруно Лепру. По версии СК, компания Навальных "Главподписка" оказывала "Ив Роше" услуги по завышенным ценам, из-за чего ей был нанесен ущерб в 55 миллионов рублей.
В процессе суда "Ив Роше" отказалась от претензий и заявила, что никакого ущерба компания Навальных ей не наносила. Сам Лепру отказался выступать в суде в качестве потерпевшего и не был вызван в суд в качестве свидетеля, несмотря на неоднократные ходатайства адвокатов Навальных. 30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Алексея Навального к 3,5 годам условно, Олега Навального - к 3,5 годам колонии общего режима.
Решения ЕСПЧ по делу Ив-Роше
В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что приговор был произвольным и необоснованным и присудил выплатить братьям Навальным компенсации на общую сумму в 76 тысяч евро и 460 тысяч рублей.
Позднее, 9 апреля 2019 года, ЕСПЧ принял еще одно решение по иску Алексея Навального, признав незаконным домашний арест, под которым тот находился на протяжении более десяти месяцев в 2014 году. Суд постановил, что Россия нарушила право на свободу и личную неприкосновенность и право на свободу собраний и объединений, и обязал ее выплатить 20 тысяч евро в качестве моральной компенсации. Навальный подвергся преследованию как известный политический активист, а целью преследования было подавление политического плюрализма в РФ, говорилось в постановлении суда.
2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок 3 года 6 месяцев по делу "Ив Роше" на реальный с отбыванием колонии общего режима в течение 2 лет и 8 месяцев.
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Автор: Наталья Позднякова