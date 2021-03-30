Путин и Навальный: у каждого свой режим

Политик Алексей Навальный жалуется на недопуск к нему врачей и лишение сна в колонии. На сочувствие президента РФ Владимира Путина он вряд ли может рассчитывать. Сергей Елкин знает почему.
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