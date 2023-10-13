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Опрос: Миграционная политика - главная проблема для немцев

Жан Рофе
13 октября 2023 г.

По мнению 44% опрошенных жителей ФРГ, политикам в первую очередь нужно заняться решением проблемы иммиграции. Тема защиты климата, судя по опросу, стала интересовать немцев гораздо меньше.

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Очередь в центре первичного приема мигрантов в федеральной земле Бранденбург (фото из архива)
Очередь в центре первичного приема мигрантов в федеральной земле Бранденбург (фото из архива)Фото: Hannes P Albert/dpa/picture alliance

Тема иммиграции и беженцев больше всего волнует жителей Германии в настоящее время, свидетельствуют обнародованные в четверг, 12 октября, результаты опроса Deutschlandtrend, проведенного социологическим институтом Infratest dimap по заказу общественно-правового телеканала ARD.

Как заявили 44% опрошенных, это, по их мнению, самая важная проблема, на которую немецкие политики должны обратить внимание в первую очередь. С большим отставанием на втором месте идут "вооруженные конфликты / мир / внешняя политика" - эту сферу считают важной 18% респондентов.

Меньшую роль для немцев, согласно результатам опроса, играют такие вопросы, как пенсии (13% респондентов выделили эту проблему), экономика (11%), инфляция (10%) и налоги (10%).

Проблема изменения климата заботит лишь 1%

Далеко на второй план на этой неделе ушли и некоторые темы, которые в прошлом считались важными. Лишь 1% опрошенных назвал наиболее актуальной проблему защиты окружающей среды/изменения климата. Немногим больше внимания привлекли вопросы заработной платы (3%) и социальной несправедливости (3%).

Опрос проводился с 10 по 11 октября 2023 года по телефону и путем онлайн-интервью, в нем участвовали 1203 респондента, выбранных случайным образом.

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