Опрос: Миграционная политика - главная проблема для немцев
Тема иммиграции и беженцев больше всего волнует жителей Германии в настоящее время, свидетельствуют обнародованные в четверг, 12 октября, результаты опроса Deutschlandtrend, проведенного социологическим институтом Infratest dimap по заказу общественно-правового телеканала ARD.
Как заявили 44% опрошенных, это, по их мнению, самая важная проблема, на которую немецкие политики должны обратить внимание в первую очередь. С большим отставанием на втором месте идут "вооруженные конфликты / мир / внешняя политика" - эту сферу считают важной 18% респондентов.
Меньшую роль для немцев, согласно результатам опроса, играют такие вопросы, как пенсии (13% респондентов выделили эту проблему), экономика (11%), инфляция (10%) и налоги (10%).
Проблема изменения климата заботит лишь 1%
Далеко на второй план на этой неделе ушли и некоторые темы, которые в прошлом считались важными. Лишь 1% опрошенных назвал наиболее актуальной проблему защиты окружающей среды/изменения климата. Немногим больше внимания привлекли вопросы заработной платы (3%) и социальной несправедливости (3%).
Опрос проводился с 10 по 11 октября 2023 года по телефону и путем онлайн-интервью, в нем участвовали 1203 респондента, выбранных случайным образом.
Смотрите также: