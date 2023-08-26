Опрос: большинство немцев обеспокоены связями России и Китая

Тесное политическое, экономическое и военное сотрудничество Пекина и Москвы вызывает тревогу у 60 процентов жителей Германии. Меньше всего этот вопрос волнует сторонников правопопулистской партии АдГ.

Почти 60 процентов граждан Германии обеспокоены сотрудничеством между Китаем и Россией. В ходе опроса, проведенного социологическим институтом Forsa по заказу журнала Internationale Politik, на вопрос об отношении к тесному политическому, экономическому и военному сотрудничеству Пекина и Москвы 59 процентов респондентов ответили, что они обеспокоены в сильной или очень сильной степени.

Соответственно, 40 процентов испытывают по этому поводу небольшую обеспокоенность или вовсе никакой.

Согласно результатам опроса Forsa, жители западных областей Германии (60%) склонны проявлять большее беспокойство в связи с партнерством КНР и РФ, чем население восточных регионов (49%). Среди женщин обеспокоенность значительно выше (71%), чем среди мужчин (48%).

Наиболее обеспокоены отношениями Москвы и Пекина сторонники либералов и "зеленых"

Если говорить о настроениях в зависимости от политических предпочтений, то сторонники Свободной демократической партии (СвДП) и "зеленых" относятся к китайско-российскому сотрудничеству с особой тревогой (75% и 74% соответственно). Среди избирателей консервативного блока ХДС и ХСС (71%), а также Социал-демократической партии Германии (68%) обеспокоенность также выше среднего уровня.

Иначе обстоит дело со сторонниками правопопулистской "Альтернативы для Германии": большинство из них (56%) лишь в небольшой степени взволнованы сотрудничеством Китая и России или это не волнует их вовсе, а 44% - обеспокоены или очень обеспокоены.

Социологический опрос проводился в начале августа.

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