Оппозиция Венесуэлы призвала к акциям протеста по всему миру

Венесуэльская оппозиция призвала провести 17 августа всемирные акции протеста "на улицах Венесуэлы и всего мира" в качестве несогласия с официально объявленной в стране победой главы республики Николаса Мадуро на выборах. "Это послание для вас, кто не узнает себя в сегодняшней Венесуэле, кто устал от разделения своих семей, кто голосовал и хочет, чтобы то, что вы решили 28 июля, уважали", - говорит в своем обращении в соцсети Х лидер оппозиции Мария Корина Мачадо в ночь на понедельник, 12 августа.

Мачадо призвала также проявить активность в городе своего проживания и поделиться ее видео "со всеми, кого вы собираетесь пригласить" присоединиться к акциям. За первые четыре часа после публикации послание лидера оппозиции посмотрели около полутора миллионов раз.

Кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес Уррутиа, который заменил Мачадо в избирательном бюллетене после того, как ей запретили участвовать в выборах, сказал отдельно: "Мы победили, Венесуэла победила... Увидимся 17-го". Оба оппозиционных лидера скрываются уже больше недели. Мачадо недавно заявила, что опасается за свою жизнь, как и несколько других представителей венесуэльской оппозиции, которых, по сообщениям, увезли в неизвестном направлении, отмечает агентство AFP.

США предложили Мадуро амнистию за отказ от поста президента

Белый дом в ходе тайных переговоров предложил Николасу Мадуро добровольно отказаться от поста президента Венесуэлы в обмен на амнистию, сообщила накануне газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники. В Соединенных Штатах Мадуро и его высокопоставленным соратникам предъявлено обвинение в причастности к наркотрафику и в частности - ввозу кокаина на территорию США.

Собеседники WSJ рассказали, что Вашингтон предлагал Мадуро амнистию на этих же условиях еще в 2023 году во время секретных переговоров в Дохе. Однако тогда глава Венесуэлы отказался обсуждать условия преждевременного отказа от власти, и с тех пор его позиция не изменилась. На пресс-конференции 9 августа Мадуро попросил Соединенные Штаты "не вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы", отметив при этом, что открыт для переговоров с Вашингтоном, если тот проявит к нему уважение.

Переизбрание Мадуро главой Венесуэлы

Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля. Подконтрольный правительству страны избирком заявил, что Мадуро, который до этого правил страной в течение двух президентских сроков, получил поддержку 51,2 процента избирателей. При этом международные наблюдатели к выборам допущены не были.

По данным оппозиции, при честном подсчете бюллетеней победу на выборах должен был одержать оппозиционный кандидат Гонсалес с результатом около 67 процентов голосов. В подтверждение противники Мадуро опубликовали более 80 процентов бюллетеней, полученных непосредственно с избирательных участков по всей Венесуэле.

После объявления результатов выборов в Каракасе и других городах Венесуэлы начались демонстрации против фальсификаций. Полиция и военные применяли против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. По данным Reuters, в ходе демонстраций погибли не менее двух человек.

ЕС и США не признали итоги выборов в Венесуэле

США официально заявили о признании победителем на выборах кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса. Госсекретарь страны Энтони Блинкен призвал венесуэльское правительство "начать обсуждение уважительного, мирного перехода власти в соответствии с избирательным законодательством Венесуэлы и пожеланиями венесуэльского народа".

Евросоюз призвал к независимому пересмотру протоколов выборов со стороны международно признанного органа. Брюссель не признает легитимность Мадуро уже второй его срок - предыдущие выборы в стране прошли по аналогичному сценарию, после чего режим Мадуро стал преследовать оппозицию, а в стране начался продолжительный политический кризис.