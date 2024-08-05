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ПолитикаВенесуэла

ЕС не признаёт переизбрание Мадуро президентом Венесуэлы

Анатолий Арни
5 августа 2024 г.

Европейский совет считает победителем на президентских выборах в Венесуэле кандидата от оппозиции Гонсалеса, опираясь на мнение независимых экспертов.

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Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо на акции протеста в Каракасе
Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо на акции протеста в КаракасеФото: Matias Delacroix/AP/picture alliance

Официальные итоги подсчета голосов на президентских выборах в Венесуэле, опубликованные Национальным избирательным советом страны (CNE), не могут быть признаны как достоверные - такова позиция Евросоюза. Соответствующее заявление от имени верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля было опубликовано на сайте Евросовета в воскресенье, 4 августа.

В заявлении отмечается, что международные наблюдатели "четко указали" на несоответствия организации голосования в Венесуэле международным стандартам, а венесуэльский избирком до сих пор не опубликовал протоколы с избирательных участков, которые бы подтверждали победу Николаса Мадуро на выборах. При этом CNE уже объявил правителя страны переизбранным лидером.

"Копии протоколов голосования на выборах, опубликованные оппозицией и рассмотренные несколькими независимыми организациями, указывают на то, что Эдмундо Гонсалес Уррутиа, по всей видимости, является победителем президентских выборов со значительным перевесом голосов", - отмечается в заявлении Борреля.

США ранее официально заявили о признании Гонсалеса победителем на выборах с "непреодолимым отрывом". Госсекретарь страны Энтони Блинкен призвал венесуэльское правительство "начать обсуждение уважительного, мирного перехода власти в соответствии с избирательным законодательством Венесуэлы и пожеланиями венесуэльского народа".

ЕС призвал к независимому пересмотру протоколов выборов со стороны международно признанного органа, а некоторые отдельные страны настаивают на том, чтобы CNE хотя бы предоставил доказательства результатов голосования. Брюссель не признает легитимность Мадуро уже второй его срок - предыдущие выборы в стране прошли по схожему сценарию, после чего режим Мадуро стал преследовать оппозицию, а в стране начался продолжительный политический кризис.

Мадуро в третий раз заявляет о своей победе на выборах

Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля. Подконтрольный правительству страны избирком заявил, что Мадуро, который до этого правил страной в течение двух президентских сроков, получил поддержку 51,2 процента избирателей. При этом международные наблюдатели к выборам допущены не были.

По данным оппозиции, при честном подсчете голосов победу на выборах должен был одержать Гонсалес, набрав около 67 процентов голосов. В подтверждение противники Мадуро опубликовали более 80 процентов бюллетеней, полученных непосредственно с избирательных участков по всей Венесуэле. Поражение Мадуро предсказывали и предвыборные опросы.

Правитель Венесуэлы угрожает лидерам оппозиции тюрьмой из-за протестов

После президентских выборов в Венесуэле начались демонстрации против фальсификаций. По состоянию на 3 августа в ходе протестов были задержаны 2 тысячи человек, заявил Мадуро.

Выступая перед своими сторонниками, венесуэльский правитель пообещал отправить задержанных в тюрьмы строгого режима. Мадуро пригрозил тюремными сроками и лидерам оппозиции, обвинив их в терроризме. Одна из них, Мария Корина Мачадо, ранее выступила на митинге в Каракасе, призвав граждан к продолжению протестов.

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Политика31 июля 2024 г.02:54 мин.

Venezuela: Statement by the High Representative on behalf of the EU on post-election developments

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