Выборы в Венесуэле: власти и оппозиция спорят, кто победил

Выборы в Венесуэле: власти и оппозиция спорят, кто победил29 июля 2024 г.
Избирательная комиссия Венесуэлы объявила победителем президентских выборов правителя страны Николаса Мадуро. После обработки 80 процентов бюллетеней Мадуро набирает 51,2 процента голосов, оппозиционер Эдмундо Гонсалес Уррутиа - 44,2 процента, заявило ведомство в Каракасе в ночь на понедельник, 29 июля. Данный результат "необратим", указал глава избиркома Эльвис Аморосо. По его словам, явка на выборы составила 59 процентов.
Между тем оппозиция заявляет о своей победе на президентских выборах. Соперник Мадуро Эдмундо Гонсалес получил 70 процентов голосов, сообщила лидер оппозиционного движения Vente Venezuela Мария Корина Мачадо. Она подчеркнула, что широкая поддержка Гонсалеса избирателями очевидна, о чем свидетельствуют многочисленные предвыборные опросы и подсчеты голосов.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о "существенных проблемах и серьезной обеспокоенности" в связи с выборами в Венесуэле. "У нас имеются серьезные опасения, что объявленные результаты не отражают волю и голоса венесуэльского народа", - отметил он в Токио. Ранее он призвал власти Венесуэлы провести "честный и прозрачный" подсчет голосов избирателей и подчеркнул, что международное сообщество "очень внимательно за этим наблюдает и соответствующим образом отреагирует".
Опросы прочили поражение правителю Мадуро
Предвыборные опросы предсказывали поражение 61-летнему правителю Венесуэлы Николасу Мадуро, баллотировавшемуся на третий шестилетний срок от правящей Единой социалистической партии. При нем экономика Венесуэлы, некогда крупнейшей страны-добытчика нефти в Южной Америке, свалилась в гиперинфляцию, а из страны бежало около семи миллионов человек, то есть примерно каждый четвертый гражданин. Режим Мадуро подавляет оппозицию и гражданское общество с помощью силовых репрессий.
По данным опросов, Мадуро мог рассчитывать лишь на 30 процентов голосов, в то время как кандидата от оппозиционного альянса "Единая демократическая платформа" Эдмундо Гонсалеса поддерживали от 50 до 70 процентов. Мадуро пригрозил, что в случае его поражения в стране начнется "кровавая баня", передает агентство AFP. Оппозиционерка Мария Корина Мачадо обвинила Мадуро в нарушении Барбадосских соглашений с его политическими противниками. Договоренности были заключены в 2023 году и предполагали проведение свободных и прозрачных выборов с присутствием международных наблюдателей. По итогам соглашений США временно сняли с Венесуэлы некоторые санкции.
Мачадо в октябре 2023 года с большим отрывом выиграла праймериз венесуэльской оппозиции. Однако в январе Верховный суд Венесуэлы запретил ей занимать государственные посты в течение 15 лет. Назначенные Мадуро судьи обвинили Мачадо в коррупции, что сама политик решительно опровергает. Тогда кандидатом от оппозиционной либеральной партии Vente Venezuela была выдвинута профессор Корина Йорис, но власти отказали ей в регистрации. После этого Мачадо поддержала Эдмундо Гонсалеса.
Протесты с требованием отставки Мадуро
Предыдущие выборы в 2018 году оппозиция Венесуэлы бойкотировала, после чего на них победил Мадуро. В январе 2019 года Хуан Гуайдо, занимавший тогда должность председателя Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы, объявил себя временным президентом страны, принеся присягу. Его поддержали десятки тысяч человек, вышедших на улицы страны с требованием отставки Мадуро. Германия, США и еще более 50 стран признали Гуайдо временным президентом южноамериканского государства. Россия признала легитимность Мадуро.
В конце 2022 года венесуэльский парламент проголосовалза роспуск правительства Гуайдо. В апреле 2023-го политик сообщил об отъезде в США из-за угрозы преследований со стороны правительства Мадуро.