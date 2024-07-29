Выборы в Венесуэле: власти и оппозиция спорят, кто победил

Избирком Венесуэлы объявил об избрании Мадуро на третий срок. Госсекретарь США высказал опасения, что объявленные результаты не отражают волю народа. Оппозиция заявила о победе своего кандидата.

Избирательная комиссия Венесуэлы объявила победителем президентских выборов правителя страны Николаса Мадуро. После обработки 80 процентов бюллетеней Мадуро набирает 51,2 процента голосов, оппозиционер Эдмундо Гонсалес Уррутиа - 44,2 процента, заявило ведомство в Каракасе в ночь на понедельник, 29 июля. Данный результат "необратим", указал глава избиркома Эльвис Аморосо. По его словам, явка на выборы составила 59 процентов.

Между тем оппозиция заявляет о своей победе на президентских выборах. Соперник Мадуро Эдмундо Гонсалес получил 70 процентов голосов, сообщила лидер оппозиционного движения Vente Venezuela Мария Корина Мачадо. Она подчеркнула, что широкая поддержка Гонсалеса избирателями очевидна, о чем свидетельствуют многочисленные предвыборные опросы и подсчеты голосов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о "существенных проблемах и серьезной обеспокоенности" в связи с выборами в Венесуэле. "У нас имеются серьезные опасения, что объявленные результаты не отражают волю и голоса венесуэльского народа", - отметил он в Токио. Ранее он призвал власти Венесуэлы провести "честный и прозрачный" подсчет голосов избирателей и подчеркнул, что международное сообщество "очень внимательно за этим наблюдает и соответствующим образом отреагирует".

Опросы прочили поражение правителю Мадуро

Предвыборные опросы предсказывали поражение 61-летнему правителю Венесуэлы Николасу Мадуро, баллотировавшемуся на третий шестилетний срок от правящей Единой социалистической партии. При нем экономика Венесуэлы, некогда крупнейшей страны-добытчика нефти в Южной Америке, свалилась в гиперинфляцию, а из страны бежало около семи миллионов человек, то есть примерно каждый четвертый гражданин. Режим Мадуро подавляет оппозицию и гражданское общество с помощью силовых репрессий.

По данным опросов, Мадуро мог рассчитывать лишь на 30 процентов голосов, в то время как кандидата от оппозиционного альянса "Единая демократическая платформа" Эдмундо Гонсалеса поддерживали от 50 до 70 процентов. Мадуро пригрозил, что в случае его поражения в стране начнется "кровавая баня", передает агентство AFP. Оппозиционерка Мария Корина Мачадо обвинила Мадуро в нарушении Барбадосских соглашений с его политическими противниками. Договоренности были заключены в 2023 году и предполагали проведение свободных и прозрачных выборов с присутствием международных наблюдателей. По итогам соглашений США временно сняли с Венесуэлы некоторые санкции.

Мачадо в октябре 2023 года с большим отрывом выиграла праймериз венесуэльской оппозиции. Однако в январе Верховный суд Венесуэлы запретил ей занимать государственные посты в течение 15 лет. Назначенные Мадуро судьи обвинили Мачадо в коррупции, что сама политик решительно опровергает. Тогда кандидатом от оппозиционной либеральной партии Vente Venezuela была выдвинута профессор Корина Йорис, но власти отказали ей в регистрации. После этого Мачадо поддержала Эдмундо Гонсалеса.

Протесты с требованием отставки Мадуро

Предыдущие выборы в 2018 году оппозиция Венесуэлы бойкотировала, после чего на них победил Мадуро. В январе 2019 года Хуан Гуайдо, занимавший тогда должность председателя Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы, объявил себя временным президентом страны, принеся присягу. Его поддержали десятки тысяч человек, вышедших на улицы страны с требованием отставки Мадуро. Германия, США и еще более 50 стран признали Гуайдо временным президентом южноамериканского государства. Россия признала легитимность Мадуро.

В конце 2022 года венесуэльский парламент проголосовалза роспуск правительства Гуайдо. В апреле 2023-го политик сообщил об отъезде в США из-за угрозы преследований со стороны правительства Мадуро.