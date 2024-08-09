Мадуро заблокировал доступ к соцсети Х в Венесуэле

Правитель латиноамериканской страны по-прежнему игнорирует требования многих стран предоставить доказательства своей победы на выборах. При этом он обвинил владельца Х в разжигании ненависти в Венесуэле из-за рубежа.

Правитель Венесуэлы Николас Мадуро в пятницу, 9 августа, объявил о приостановил на территории страны доступ к социальной сети X, поскольку накануне столкнулся очередным требованием, на этот раз представителей латиноамериканских стран, опубликовать доказательства своего переизбрания. "Вон из Венесуэлы на 10 дней! В нашей стране есть конституция, закон, институты и государство. < … > Не позволим сеять насилие, ненависть и нападать на Венесуэлу из-за рубежа", - написал Мадуро в той же соцсети Х, где он имеет 4,8 миллиона подписчиков.

Как уточняет агентство AFP, союзники левых сил Бразилии, Колумбии и Мексики 8 августа повторили совместный призыв к Национальному избирательному совету (CNE) Венесуэлы раскрыть и обнародовать все данные голосования по итогам президентских выборов в стране.

США и ЕС не признали Мадуро победителем

Германия, Франция, Италия, Испания, Польша, Нидерланды и Португалия 4 августа выразили "глубокую озабоченность ситуацией, сложившейся в Венесуэле после президентских выборов" и призвали правительство этой южноамериканской страны опубликовать списки избирателей в связи с очевидным несогласием ее населения с победой президента Николаса Мадуро.

В документе ссылаются на данные оппозиции Венесуэлы, которая заявила, что собрала и опубликовала более 80 процентов бюллетеней, заполненных на каждом избирательном участке страны. "Эта проверка необходима для признания воли венесуэльского народа", - обосновали лидеры европейских стран свой призыв к правителю Мадуро.

Белый дом признал победителем выборов кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа, заявив о "серьезных ошибках", допущенных при обработке бюллетеней. В Вашингтоне подвергли резкой критике избирательные комиссии страны за то, что они не представили никаких результатов с участков, несмотря на просьбы международного сообщества.

Евросоюз также заявил, что официальные итоги подсчета голосов на президентских выборах в Венесуэле не могут быть признаны как достоверные.

Выборы в Венесуэле и протесты против объявленной победы Мадуро

По итогам июльских выборов президента подконтрольный правительству Венесуэлы Национальный избирательный совет официально объявил победителем правящего страной с 2013 года Мадуро, утверждая, что авторитарного политика поддержали 51,2 процента избирателей. Международные наблюдатели допущены к выборам не были.

Представители оппозиции настаивают на победе Эдмундо Гонсалеса Уррутиа, получившего, по их данным, около 67 процентов голосов.

По данным неправительственной организации Foro Penal, в ходе протестов несогласных с официальными результатами выборов погибло не менее 16 человек. Президент Мадуро обвинил Гонсалеса и лидера оппозиции Марию Корину Мачадо в терроризме и пригрозил им тюремным заключением сроком до 20 лет.

Итогом беспрецедентного кризиса экономике Венесуэлы стало 80-процентное падение ВВП некогда богатой нефтью страны, пишет агентство AFP. По данным ООН, с момента прихода к власти Мадуро в 2013 году из 30 миллионов венесуэльцев страну покинули более семи миллионов, в основном в другие страны Латинской Америки и США.