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ПолитикаВенгрия

Politico: Венгрия заблокировала заявление ЕС о Венесуэле

Николай Линке
31 июля 2024 г.

Страны ЕС хотели выпустить совместное заявление с критикой официальных результатов выборов президента Венесуэлы. Но Венгрия наложила вето на документ.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор ОрбанФото: John Thys/AP Photo/picture alliance

Венгрия заблокировала совместное заявление стран Евросоюза, в котором говорилось о "многочисленных недостатках и нарушениях" на президентских выборах в Венесуэле. Об этом в среду, 31 июля, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

По данным Politico, в понедельник государства ЕС хотели опубликовать совместное заявление о Венесуэле и выразить обеспокоенность итогами выборов. Однако Венгрия наложила вето на документ. В итоге во вторник текст опубликовал от собственного имени верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "Пока протоколы голосования не обнародованы и не перепроверены, объявленные итоги выборов не могут быть признаны", - заявил он.

В воскресенье в Венесуэле прошли президентские выборы. Центризбирком объявил о победе действующего правителя Николаса Мадуро с 51,2% голосов. Оппозиция уверена, что на самом деле с большим отрывом выиграл ее кандидат Эдмундо Гонсалес Уррутиа. Победу Мадуро признали Россия, Китай, Иран, Сербия. Страны обеих Америк призвали пересчитать голоса.

Разногласия руководства ЕС и Венгрии

Противоречия между Венгрией и остальным Евросоюзом обострились после визита премьер-министра Виктора Орбана в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон. Сам он назвал это турне "миротворческой миссией". Но руководство ЕС и лидеры 25 из 27 стран сообщества раскритиковали его и подчеркнули, что Орбан не представлял ЕС, а действовал исключительно как премьер Венгрии.

Боррель объявил о бойкоте встречи глав МИД стран ЕС в Будапеште в конце августа. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что визиты Орбана вызвали замешательство в мире. Замминистра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский назвал политику Орбана "антиевропейской, антиукраинской и антипольской", предложил ему покинуть ЕС и создать союз с Путиным.

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