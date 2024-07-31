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Протесты в Венесуэле: число погибших выросло до 11

Кирилл Шестаков
31 июля 2024 г.

За сутки массовых демонстраций против официальных итогов выборов в Венесуэле погибли 11 человек, сообщили правозащитники. По данным прокуратуры, задержаны около 750 протестующих.

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Участница протестов в Венесуэле на фоне полиции
Участница протестов в ВенесуэлеФото: Samir Aponte/REUTERS

Число погибших с начала протестов, охвативших Венесуэлу после президентских выборов, выросло до 11 человек. Об этом сообщил во вторник, 30 июля, глава правозащитной организации Foro Penal Альфредо Ромеро. Он также выразил обеспокоенность в связи с использованием огнестрельного оружия во время протестов.

С 29 июля на митинги против действующей власти выходят сотни тысяч людей, многие из них скандируют "Это правительство падет!", отмечает агентство AFP. Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули против демонстрантов. Также сообщалось, что в разгоне митингующих участвуют проправительственные военизированные группировки "Колективос", использующие огнестрельное оружие.

Венесуэльская прокуратура заявила о задержаниях почти 750 человек. Также сообщалось о смерти одного военного. 

Оппозиция не признает официальные итоги выборов

Центризбирком Венесуэлы 29 июля утвердил победу на президентских выборах Николаса Мадуро, правящего страной с 2013 года. По данным ЦИК, политик набрал 51,2 процента голосов, а оппозиционер Эдмундо Гонсалес - 44,2 процента. При этом противники действующей власти утверждают, что получили доступ к 73,2 процента протоколов с избирательных участков, которые подтверждают уверенную победу Гонсалеса. Венесуэльская оппозиция намерена продолжать акции против официальных итогов выборов.

Николас Мадуро 30 июля обвинил оппозицию в "преступном насилии". Он возложил на оппозиционного кандидата Гонсалеса "ответственность за все, что происходит в Венесуэле, за преступное насилие, раненых, погибших, разрушения", передает AFP.

В свою очередь Гонсалес призвал венесуэльскую армию "не подавлять народ". "У армии нет причин преследовать стольких людей", - заявил он на многотысячном митинге в столичном Каракасе.

США и ЕС осудили насилие над протестующими 

США и ЕС выступили с критикой насилия в отношении протестующих. "Любые политические репрессии или насилие в отношении протестующих и оппозиции неприемлемы", - заявила журналистам предстваитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что  демонстрации и протесты должны носить мирный характер. "Силы безопасности должны обеспечить полное соблюдение прав человека, в частности, права на протест и права на свободу собраний", - подчеркнул он.

 

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