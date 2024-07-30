Венесуэла после выборов отзывает дипломатов из 7 стран

Венесуэла отзывает своих дипломатов из семи латиноамериканских стран, не признавших результаты выборов. В стране вспыхнули протесты, как минимум один человек погиб.

Венесуэла отзывает своих дипломатов из семи латиноамериканских стран в связи с их несогласием с результатами президентских выборов. Министерство иностранных дел Венесуэлы в понедельник, 29 июля, отвергло " интервенционистские действия и заявления" правительств Аргентины, Чили, Коста-Рики, Перу, Панамы, Уругвая и Доминиканской Республики, выразив тем самым протест против "вмешательства" этих правительств.

Ранее эти государства потребовали полного пересмотра результатов выборов в Венесуэле, победителем в которых был объявлен действующий правитель республики Николас Мадуро. Согласно Центризбиркому Венесуэлы, Мадуро набрал чуть более 51% голосов, тогда как оппозиционный кандидат Эдмундо Гонсалес получил 44%. Оппозиция назвала обнародованные результаты сфальсифицированными и отказалась признавать их. По данным независимых экзитполов, на которые ссылается оппозиция, Гонсалес получил 73% голосов.

Оппозиционер Гонсалес: У нас есть доказательства победы

"У нас в руках протокол, свидетельствующий о нашем историческом, безусловном и математически необратимом триумфе", - заявил оппозиционный кандидат Эдмундо Гонсалес вечером 29 июля. Он также поблагодарил международное сообщество "за солидарность и поддержку в эти критические моменты".

Ожесточенные протесты: известно об одном погибшем

После объявления официальных результатов выборов в столичном Каракасе и других городах Венесуэлы вспыхнули массовые протесты. Демонстрации сопровождаются жесткими столкновениями с полицией. Кроме того, местные СМИ сообщают, что протестующие в Каракасе подверглись обстрелу со стороны группы лиц в гражданской одежде. Стрелявшие могли быть членами так называемых "Колективос" - военизированных группировок, пользующихся поддержкой правительства Мадуро, отмечает агентство dpa.

"По меньшей мере один человек убит в Яракуе", - заявил глава правозащитной организации Foro Penal Альфредо Ромеро.