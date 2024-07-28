В Венесуэле проходят выборы президента

В Венесуэле началось голосование на выборах президента. В опросах лидирует оппозиционер Эдмундо Гонсалес Уррутиа. Авторитарный правитель страны Николас Мадуро пригрозил "кровавой баней" в случае своего поражения.

В Венесуэле началось голосование на выборах президента. В воскресенье, 28 июля, 30 тыс. избирательных участков открылись по всей стране в 6.00 по местному времени (13.00 мск) и закроются в 18.00 (час ночи по Москве). Первые результаты ожидаются уже в ночь на понедельник, 29 июля.

Опросы предсказывают поражение правителю государства Николасу Мадуро, который баллотируется уже на третий шестилетний срок от правящей Единой социалистической партии. При нем экономика Венесуэлы, некогда крупнейшей страны-добытчика нефти в Южной Америке, свалилась в гиперинфляцию, а из страны бежало около семи миллионов человек, то есть примерно каждый четвертый гражданин. Режим Мадуро подавляет оппозицию и гражданское общество с помощью силовых репрессий.

Мадуро, по данным опросов, может рассчитывать на выборах только примерно на 30 процентов голосов, в то время, как его соперник Эдмундо Гонсалес Уррутиа, кандидат от оппозиционного альянса "Единая демократическая платформа", может получить от 50 до 70 процентов. Однако Мадуро уже пригрозил, что в случае его поражения в стране начнется "кровавая баня", передает агентство AFP. Уррутиа призвал сторонников не бояться "послания ненависти". По его словам, эти выборы "несомненно, станут самым важным демократическим выражением народных сил за последние годы".

Оппозиция обвиняет Мадуро в нарушении договоренностей

Лидер оппозиционного движения Vente Venezuela Мария Корина Мачадо обвинила Мадуро в нарушении Барбадосских соглашений с оппозицией. Договоренности были заключены в 2023 году и предполагали проведение свободных и прозрачных выборов с присутствием международных наблюдателей. По итогам соглашений США временно сняли с Венесуэлы некоторые санкции.

Мачадо в октябре 2023 года с большим отрывом выиграла праймериз венесуэльской оппозиции. Однако в январе Верховный суд Венесуэлы запретил ей занимать государственные посты в течение 15 лет. Назначенные Мадуро судьи обвинили Мачадо в коррупции, что сама политик решительно опровергает. Тогда кандидатом от Vente Venezuela была выдвинута профессор Корина Йорис, но власти отказали ей в регистрации. После этого Мачадо поддержала Уррутиа.

Право голоса в Венесуэле имеют более 21 миллионов граждан страны; по мнению наблюдателей, принять участие в выборах намерены около 17 миллионов. Еще 69 тысяч венесуэльцев смогут проголосовать за границей. Безопасность в день выборов обеспечивают 380 тысяч военнослужащих, сообщили власти.

Предыдущие выборы оппозиция Венесуэлы бойкотировала, после чего на них победил Мадуро.

Протесты с требованием отставки Мадуро

В январе 2019 года Хуан Гуайдо, занимавший тогда должность председателя Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы, объявил себя временным президентом страны, принеся присягу. Его поддержали десятки тысяч человек, вышедших на улицы страны с требованием отставки Мадуро. Германия, США и еще более 50 стран признали Гуайдо временным президентом южноамериканского государства. Россия признала легитимность Мадуро.

В конце 2022 года венесуэльский парламент проголосовал за роспуск правительства Гуайдо. В апреле 2023-го политик сообщил об отъезде в США из-за угрозы преследований со стороны правительства Мадуро. В июне переговоры между Гуайдо и Мадуро по поводу урегулирования ситуации в стране возобновились.