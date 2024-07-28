  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаВенесуэла

В Венесуэле проходят выборы президента

Олег Соколенко
28 июля 2024 г.

В Венесуэле началось голосование на выборах президента. В опросах лидирует оппозиционер Эдмундо Гонсалес Уррутиа. Авторитарный правитель страны Николас Мадуро пригрозил "кровавой баней" в случае своего поражения.

https://p.dw.com/p/4ipqS
Пришедшие проголосовать ожидают открытия избирательного участка в столице Венесуэлы Каракасе
Пришедшие проголосовать ожидают открытия избирательного участка в столице Венесуэлы КаракасеФото: Matias Delacroix/AP/dpa/picture alliance

В Венесуэле началось голосование на выборах президента. В воскресенье, 28 июля, 30 тыс. избирательных участков открылись по всей стране в 6.00 по местному времени (13.00 мск) и закроются в 18.00 (час ночи по Москве). Первые результаты ожидаются уже в ночь на понедельник, 29 июля.

Опросы предсказывают поражение правителю государства Николасу Мадуро, который баллотируется уже на третий шестилетний срок от правящей Единой социалистической партии. При нем экономика Венесуэлы, некогда крупнейшей страны-добытчика нефти в Южной Америке, свалилась в гиперинфляцию, а из страны бежало около семи миллионов человек, то есть примерно каждый четвертый гражданин. Режим Мадуро подавляет оппозицию и гражданское общество с помощью силовых репрессий.

Мадуро, по данным опросов, может рассчитывать на выборах только примерно на 30 процентов голосов, в то время, как его соперник Эдмундо Гонсалес Уррутиа, кандидат от оппозиционного альянса "Единая демократическая платформа", может получить от 50 до 70 процентов. Однако Мадуро уже пригрозил, что в случае его поражения в стране начнется "кровавая баня", передает агентство AFP. Уррутиа призвал сторонников не бояться "послания ненависти". По его словам, эти выборы "несомненно, станут самым важным демократическим выражением народных сил за последние годы".

Оппозиция обвиняет Мадуро в нарушении договоренностей

Лидер оппозиционного движения Vente Venezuela Мария Корина Мачадо обвинила Мадуро в нарушении Барбадосских соглашений с оппозицией. Договоренности были заключены в 2023 году и предполагали проведение свободных и прозрачных выборов с присутствием международных наблюдателей. По итогам соглашений США временно сняли с Венесуэлы некоторые санкции.

Мачадо в октябре 2023 года с большим отрывом выиграла праймериз венесуэльской оппозиции. Однако в январе Верховный суд Венесуэлы запретил ей занимать государственные посты в течение 15 лет. Назначенные Мадуро судьи обвинили Мачадо в коррупции, что сама политик решительно опровергает. Тогда кандидатом от Vente Venezuela была выдвинута профессор Корина Йорис, но власти отказали ей в регистрации. После этого Мачадо поддержала Уррутиа.

Право голоса в Венесуэле имеют более 21 миллионов граждан страны; по мнению наблюдателей, принять участие в выборах намерены около 17 миллионов. Еще 69 тысяч венесуэльцев смогут проголосовать за границей. Безопасность в день выборов обеспечивают 380 тысяч военнослужащих, сообщили власти.

Предыдущие выборы оппозиция Венесуэлы бойкотировала, после чего на них победил Мадуро.

Протесты с требованием отставки Мадуро

В январе 2019 года Хуан Гуайдо, занимавший тогда должность председателя Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы, объявил себя временным президентом страны, принеся присягу. Его поддержали десятки тысяч человек, вышедших на улицы страны с требованием отставки Мадуро. Германия, США и еще более 50 стран признали Гуайдо временным президентом южноамериканского государства. Россия признала легитимность Мадуро.

В конце 2022 года венесуэльский парламент проголосовал за роспуск правительства Гуайдо. В апреле 2023-го политик сообщил об отъезде в США из-за угрозы преследований со стороны правительства Мадуро. В июне переговоры между Гуайдо и Мадуро по поводу урегулирования ситуации в стране возобновились.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

"Эссекибо принадлежит нам" - написано на стене в пригороде Каракаса, 28 ноября 2023 года

Спор между Венесуэлой и Гайаной. Дойдет ли дело до войны?

Спор между Венесуэлой и Гайаной. Дойдет ли дело до войны?

Венесуэла на референдуме приняла решение аннексировать две трети территории соседней Гайаны. Пограничному спору сотни лет. Почему он обострился сейчас, и действительно ли Каракас готов начать войну?
Политика10 декабря 2023 г.
external

Как и почему венесуэльцы бегут в Колумбию

Как и почему венесуэльцы бегут в Колумбию

Население Венесуэлы стремительно нищает. Уровень инфляции в прошлом году - три тысячи процентов. Венесуэльцы бегут в соседнюю Колумбию, несмотря на то, что Колумбия - самая пострадавшая от пандемии страна Латинской Америки после Бразилии.
Политика17 февраля 2021 г.02:47 мин.
Парламентские выборы в Венесуэле, 2020 год

Кризис в Венесуэле: Мадуро выжил, страна умирает

Кризис в Венесуэле: Мадуро выжил, страна умирает

Ни выборы в парламент 2020 года, ни протесты не пошатнули власть Николаса Мадуро в Венесуэле. Но сама страна обескровлена многолетним кризисом. Фото из Венесуэлы в галерее DW.
Политика11 декабря 2020 г.13 фото