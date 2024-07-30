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ПолитикаВенесуэла

Оппозиция Венесуэлы обещает новые митинги по итогам выборов

Николай Линке
30 июля 2024 г.

Оппозиция заявила, что получила доступ к протоколам с избирательных участков и может подтвердить свою победу. Власти говорят о путче. Большинство стран региона не признало официальные итоги выборов.

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Демонстрант с флагом Венесуэлы в Каракасе
Демонстрант в КаракасеФото: Alexandre Meneghini/REUTERS

Венесуэльская оппозиция продолжит акции против официальных итогов президентских выборов, победителем которых избирком объявил действующего главу страны Николаса Мадуро. Об этом во вторник, 30 июля, сообщила лидер оппозиционного движения Vente Venezuela Мария Корина Мачадо.

Уверенная победа оппозиции

Противники действующей власти получили доступ к 73,2 процента протоколов с избирательных участков, пояснила Мачадо. По ее словам, выяснилось, что оппозиционный кандидат Эдмундо Гонсалес Уррутиа победил во всех штатах Венесуэлы, набрав в сумме более 6,2 млн голосов, а Мадуро - лишь 2,7 млн. Независимые наблюдатели также говорят об уверенной победе оппозиции.

Накануне на улицы венесуэльских городов вышли сотни тысяч человек. В столкновениях с полицией погибли трое из них, пишет газета El Nacional. Силовики попытались ворваться в резиденцию посла Аргентины, где укрываются шесть оппозиционеров. Мачадо 30 июля объявила о новой акции протеста у здания ООН в Каракасе.

Кто признал победу Мадуро за рубежом

Центризбирком Венесуэлы утвердил победу Мадуро на выборах. По данным ЦИК, политик набрал 51,2 процента голосов, а оппозиционер Гонсалес - 44,2 процента. Мадуро правит страной с 2013 года и в следующем году может пойти на новый шестилетний срок. Он настаивает на своей победе и называет выступления оппонентов путчем.

Власти США, Аргентины, Коста-Рики, Эквадора, Гватемалы, Панамы, Парагвая, Перу, Доминиканской Республики и Уругвая обратились к Организации американских государств (ОАГ) с призывом провести "всеобъемлющее изучение результатов выборов". ОАГ, которая объединяет все страны обеих Америк, 31 июля соберется на экстренное заседание.

Власти Венесуэлы заявили об отзыве дипломатов из семи столиц. В то же время победу Мадуро признали Россия, Китай, Иран и Сербия.

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