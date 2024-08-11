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США предложили Мадуро амнистию за отказ от поста президента

Ася Миллер
11 августа 2024 г.

В Соединенных Штатах Николаса Мадуро и его помощников обвиняют в причастности к наркотрафику и в частности - ввозу кокаина в США.

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро (фото из архива)
Николас Мадуро (фото из архива)Фото: Matias Delacroix/AP/dpa/picture alliance

Белый дом в ходе тайных переговоров предложил Николасу Мадуро добровольно отказаться от поста президента Венесуэлы в обмен на амнистию, сообщает в воскресенье, 11 августа, газета The Wall Street Journal (WSJ)со ссылкой на неназванные источники. В Соединенных Штатах Мадуро и его высокопоставленным соратникам предъявлено обвинение в причастности к наркотрафику и в частности - ввозу кокаина на территорию США.

Администрация президента США Джо Байдена, по информации источников издания, также пообещала предоставить Мадуро гарантии от преследования с целью экстрадиции. Кроме того, собеседники WSJ рассказали, что США предлагали Мадуро амнистию на этих же условиях еще в 2023 году во время секретных переговоров в Дохе. Однако тогда президент Венесуэлы отказался обсуждать условия преждевременного отказа от власти, и с тех пор его позиция не изменилась.

На пресс-конференции 9 августа Мадуро попросил Соединенные Штаты "не вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы", отметив при этом, что открыт для переговоров с Вашингтоном, если тот проявит к нему уважение.

Переизбрание Мадуро президентом Венесуэлы

Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля. Подконтрольный правительству страны избирком заявил, что Николас Мадуро, который до этого правил страной в течение двух президентских сроков, получил поддержку 51,2 процента избирателей. При этом международные наблюдатели к выборам допущены не были.

По данным оппозиции, при честном подсчете бюллетеней победу на выборах должен был одержать оппозиционный кандидат Эдмундо Гонсалес Уррутиа с результатом около 67 процентов голосов. В подтверждение противники Мадуро опубликовали более 80 процентов бюллетеней, полученных непосредственно с избирательных участков по всей Венесуэле.

После объявления результатов выборов в Каракасе и других городах Венесуэлы начались демонстрации против фальсификаций. Полиция и военные применяли против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. По данным Reuters, в ходе демонстраций погибли не менее двух человек.

ЕС и США не признали итоги выборов в Венесуэле

США официально заявили о признании победителем на выборах кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса. Госсекретарь страны Энтони Блинкен призвал венесуэльское правительство "начать обсуждение уважительного, мирного перехода власти в соответствии с избирательным законодательством Венесуэлы и пожеланиями венесуэльского народа".

ЕС призвал к независимому пересмотру протоколов выборов со стороны международно признанного органа. При этом Брюссель не признает легитимность Мадуро уже второй его срок - предыдущие выборы в стране прошли по схожему сценарию, после чего режим Мадуро стал преследовать оппозицию, а в стране начался продолжительный политический кризис.

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