ООН: Последние десять лет были рекордно жаркими

Последние десять лет были самым жарким десятилетием с момента начала наблюдений за климатом, сообщили в ООН. 2023 год установил абсолютный температурный рекорд, но 2024-й может оказаться еще жарче.

Последние 10 лет были самым жарким десятилетием с момента начала наблюдений за климатом. Об этом говорится в докладе, который опубликовала во вторник, 19 марта, Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН.

2023-й год установил абсолютный температурный рекорд - но 2024-й может оказаться еще жарче, предупреждают эксперты. Средняя глобальная температура воздуха у поверхности Земли в прошлом году была на 1,45 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальную эпоху. Таким образом, мир как никогда близок к отметке в 1,5 градуса - именно на ней, в лучшем случае, планировалось остановить глобальное потепление согласно Парижскому соглашению 2015 года (в худшем случае речь шла о двух градусах).

Потепление климата в 2023 году привело к рекордному сокращению площади ледников. Сильнее всего это выражено в Европе и Северной Америке - так, площадь ледников Швейцарии за последние два года сократилась на 10 процентов. Кроме того, эксперты ВМО зафиксировали в прошлом году несколько волн тепла, прошедших через 90 процентов площади Мирового океана - это угрожает коралловым рифам и другим морским эксосистемам.

ООН: климатической катастрофы еще можно избежать

"Никогда прежде мы не были так близки к нижней границе (глобального потепления. - Ред.), установленной Парижским соглашением", - отметила глава ВМО Селесте Сауло. По ее словам, отчет организации должен стать "красным предупреждающим сигналом для всего мира".

"Планета находится на краю пропасти", - соглашается с ней генеральный секретарь Антониу Гутерриш. По его словам, многочисленные температурные рекорды последних лет показывают: сжигание ископаемого топлива грозит миру "климатическим хаосом". Однако не допустить повышения глобальных температур больше, чем на 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой еще можно, утверждает Гутерриш. "Мы знаем, как это сделать", - говорит он.

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