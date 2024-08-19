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ПолитикаГлобальные темы

ООН: Насилие против гуманитарных работников - на пике

Александра Иванова
19 августа 2024 г.

В 2023 году в 33 странах мира были убиты 280 гуманитарных работников. К 7 августа 2024 года с начала года - 172 человека. "Это должно прекратиться", - требуют в ООН.

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Раздача гуманитарной помощи в секторе Газа, март 2024 года
Раздача гуманитарной помощи в секторе ГазаФото: Habboub Ramez/abaca/picture alliance

По данным всемирной организации, 2023 год оказался самым смертоносным для гуманитарных работников по всему миру. Однако 2024 год может стать в этом отношении еще хуже. Как сообщило в понедельник, 19 августа, в Женеве Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, в прошлом году в 33 странах мира были убиты 280 гуманитарных работников.

Более половины от этого числа погибли в секторе Газа, среди них особенно много сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Другими регионами, где число убитых в 2023 и 2024 году гуманитарных работников было особенно высоким, стали Судан и Южный Судан.

К 7 августа 2024 года число погибших гуманитарных работников, по данным ООН, достигло в мире 172 человек.

"Нападения на гражданских лиц должны прекратиться"

"Никогда ранее с начала ведения подобной статистики число убитых гуманитарных работников за год не было столь высоким", - констатируют в ООН. "Несмотря на общепризнанные международные законы, которые должны регулировать ход вооруженных конфликтов и ограничивать их последствия, нарушения этих законов не прекращаются, остаются неоспоримыми и бесконтрольными. И пока гражданские лица, в том числе сотрудники гуманитарных организаций, платят за это страшную цену, виновные продолжают уходить от правосудия, - указывают в организации. - Нападения на гуманитарных работников и гуманитарные объекты должны прекратиться".

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) резко осудила насилие против представителей гуманитарных организаций. Около 363 миллионов женщин, мужчин и детей во всем мире зависят от гуманитарной помощи, это каждый 22-й человек в мире, напомнила она. "Для многих из них сотрудники гуманитарных организаций часто являются последней надеждой, - подчеркивается в обнародованном 19 августа заявлении министра. - Они отправляются в самые отдаленные и опасные места, чтобы спасти жизни других людей, подвергаясь при этом огромному риску".

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