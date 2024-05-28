Страны-доноры выделят на помощь сирийцам еще 7,5 млрд евро

Страны-доноры на конференции в Брюсселе договорились выделить на помощь жителям Сирии, пострадавшим от гражданской войны и стихийных бедствий, еще 7,5 млрд евро. Более 1 млрд евро из них выделит Германия.

Выделить еще 7,5 млрд евро на помощь жителям Сирии и сирийским беженцам в соседних странах договорились в понедельник, 27 мая, на конференции в Брюсселе страны-доноры. 3,8 млрд евро будет выделено в виде грантов в 2024 году, еще 1,2 млрд евро - позднее. Еще 2,5 млрд евро будет выдано в виде займов, передает агентство Associated Press.

Германия из указанной суммы предоставит 1,053 млрд евро, заявил на конференции госминистр в МИД ФРГ Тобиас Линднер (Tobias Lindner). Эти деньги пойдут в том числе на ликвидацию последствий разрушительного землетрясения, произошедшего в регионе в феврале 2023 года и убившего 59 тысяч человек, в том числе 6 тысяч - в Сирии.

Гражданская война в Сирии вспыхнула в 2011 году. В результате боевых действий было убито, по оценкам, почти 500 тысяч человек, примерно половина из 23-милионного населения страны была вынуждена покинуть свои дома. Сейчас в соседних Турции, Ливане и Иордании находится около 5,7 миллиона сирийских беженцев. Перспектива политического решения конфликта между режимом Башара Асада и его оппонентами внутри страны пока не просматривается.

В 2023 году конференция стран-доноров в Брюсселе собрала для сирийцев 5,6 млрд евро.

Германия - против принудительного возвращения беженцев в Сирию

Недавно восемь стран ЕС - Австрия, Греция, Дания, Италия, Кипр, Мальта, Польша и Чехия - призвали к переоценке ситуации в Сирии. По их мнению, хотя "полная политическая стабильность" в стране "еще не достигнута", некоторые районы Сирии уже можно признать безопасными для возвращения туда беженцев. Эту идею поддерживают власти Ливана, где на небольшой территории проживают около 780 тысяч беженцев из Сирии.

Однако международные гуманитарные организации - такие, как Международный комитет Красного Креста, - считают, что условий для массового возвращения сирийских беженцев пока нет. Линднер на конференции в Брюсселе также заявил, что власти ФРГ выступают против принудительной отправки бежавших из страны сирийцев обратно на родину. "Мы должны четко заявить: возвращение (беженцев. - Ред.) обратно в Сирию станет возможным только когда ситуация в стране станет безопасной, и может осуществляться только на добровольной основе", - цитирует его слова dpa.