Пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии нужна помощь

По данным ЮНИСЕФ, только в этом году организации необходимо 401,7 млн долларов США (374,5 млн евро) для помощи детям, пострадавшим от землетрясения в Сирии в 2023 году. Для Турции эта цифра составляет 116 млн долларов.

Спустя ровно год после разрушительных землетрясений в районе турецко-сирийской границы, в результате которых погибли десятки тысяч человек, Организация Объединенных Наций призвала к оказанию дальнейшей помощи пострадавшим. Об этом заявил во вторник, 6 февраля, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

По данным гуманитарной организации ЮНИСЕФ, только в Сирии около 7,5 млн детей нуждаются в помощи. Гуманитарная ситуация в стране ухудшается. Без дальнейших усилий и финансирования для восстановления базовых услуг "дети в Сирии останутся в замкнутом круге нужды". Согласно информации, в этом году ЮНИСЕФ необходимо 401,7 млн долларов США (374,5 млн евро) для помощи детям, пострадавшим в Сирии. Для Турции эта цифра составляет 116 млн долларов.

Пострадавшие страдают от сильного психологического стресса

В организации "Врачи без границ" отмечают, что люди на северо-западе Сирии страдают от сильного психологического стресса. "После землетрясения резко возросло число случаев посттравматического стрессового расстройства и поведенческих проблем, особенно среди детей", - говорит Омар аль-Омар, куратор психиатрической службы "Врачей без границ" в Идлибе. "Наблюдаются также панические атаки, различные виды фобий и психосоматические симптомы", - отмечает он.

Агентство ООН по делам беженцев УВКБ ООН напомнила о судьбе многочисленных беженцев и перемещенных лиц в двух странах. На северо-западе Сирии более 40 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в результате землетрясения и до сих пор живут в 70 центрах временного размещения.

По данным ООН, в результате землетрясений 6 февраля 2023 погибли в общей сложности 50 000 человек в Турции и почти 6000 в Сирии.

Смотрите также: