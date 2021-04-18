 Омбудсмен РФ заявила о лечении Навального по международным стандартам | Новости из Германии о России | DW | 22.04.2021

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Россия

Омбудсмен РФ заявила о лечении Навального по международным стандартам

Алексей Навальный получает в колонии медицинское обслуживание в соответствии с законами РФ и международными стандартами, утверждает Москалькова в письме главе Совета Европы.

Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова утверждает, что сообщения соратников находящегося в колонии оппозиционера Алексея Навального об отсутствии лечения неверны. "Условия содержания и медицинское обеспечение Навального соответствует действующему законодательству Российской Федерации и международным стандартам", - цитирует "Интерфакс" в четверг, 22 апреля, ответ Москальковой генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.

Москалькова заявила об осмотре Навального врачами и установлении возрастных изменений

В частности, по словам российского омбудсмена, со второй декады марта до начала апреля политика несколько раз осматривали врачи различного профиля - невролог, психиатр и терапевт. "24 марта 2021 года ему проведено дополнительное обследование: МРТ и электронейромиография нижних конечностей, по результатам которых был установлен диагноз, не требующий госпитализации, так как речь идет скорее о возрастных изменениях костно-мышечных структур организма, характерных для многих мужчин его возраста и образа жизни", - отметила Москалькова, добавив, что Навальному были назначены медикаменты.

Москалькова также указала, что 13 апреля Навального посетила его супруга, а с 11 марта по 10 апреля у него было 18 визитов адвокатов.

Адвокаты и врачи Навального заявляют об отсутствии лечения в колонии

Между тем к Навальному по-прежнему отказываются допустить независимых врачей, а адвокаты,соратники оппозиционера и медики заявляют об отсутствии какой-либо медицинской помощи в колонии. Кардиолог и терапевт Ярослав Ашихмин, наблюдающий за здоровьем Навального с 2013 года, в интервью DW заявил о необходимости лечения политика в реанимации.

Адвокат Навального Вадим Кобзев 20 апреля написал, что Алексей Навальный "находится в одиночной камере туберкулезной больницы колонии строгого режима". После госпитализации 18 апреля ему с четвертого раза поставили капельницу с глюкозой, а 19 апреля "три медсестры предприняли шесть попыток сделать еще одну капельницу, но так и не смогли попасть в вену", заявил Кобзев и добавил, что иного лечения его подзащитному предоставлено не было.

Преследование Навального

Алексей Навальный был задержан 17 января сразу после возвращения в РФ из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. Его этапировали в ИК-2 во Владимирской области.

С 31 марта политик держит голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. Соратники и адвокаты политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. Сам Навальный указал на готовность сотрудников колонии перейти к принудительному кормлению. 19 апреля ФСИН сообщила о переводе политика в стационар областной больницы для осужденных на территории исправительной колонии №3. 

ЕС, США, Великобритания и балтийские страны обнародовали обращения к российским властям с призывом обеспечить оппозиционера надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами. Соединенные Штаты пригрозили Кремлю последствиями в случае смерти Навального. Запад повторил призыв немедленно и безоговорочно освободить политика и провести полное расследование отравления его в России "Новичком". 21 апреля в России и по всему миру прошли акции солидарности с Навальным, к проведению которых призвала команда политика.

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