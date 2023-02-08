Олигарх из РФ покупает аэропорт в ФРГ. Неужели получится?

Российский миллиардер покупает в Германии гражданский аэропорт, принимающий военные грузы и расположенный вблизи авиабазы с американским ядерным оружием? И это в самый разгар агрессии против Украины, когда в Москве то и дело заявляют о "войне с НАТО", а в Берлине обнаруживают работавших на Россию шпионов? Причем олигарх, несмотря на очевидную близость к Кремлю, даже не под санкциями ЕС? Как все это стало возможным?

Frankfurt Hahn Airport: бюджетные пассажиры и военные грузы

Подобные вопросы не могла не породить пришедшая 3 февраля новость о том, что принадлежащая российскому бизнесмену Виктору Харитонину компания NR Holding, объявлена победителем аукциона по продаже обанкротившегося, но по-прежнему действующего аэропорта Франкфурт-Хан. В последующие дни в Германии быстро нарастали призывы отменить такое решение, но 7 февраля стало ясно, что неопределенность еще некоторое время продлится: покупка олигархом из РФ инфраструктурного объекта в ФРГ приостановлена, но пока все еще возможна. Почему? Давайте разбираться.

Первым делом уточним: речь идет, конечно же, не о крупнейшем в ФРГ аэропорте во Франкфурте-на-Майне (FRA), а о расположенном примерно в 110 километрах к западу от него сравнительно небольшом Frankfurt Hahn Airport (HHN). В настоящий момент отсюда в различные европейские города и курорты летают, по данным сайта аэропорта, пять авиакомпаний-дискаунтеров, в том числе такие лидеры в этом сегменте рынка, как Ryanair и Wizz Air.

Зал отлета аэропорта Франкфурт-Хан Фото: Thomas Frey/dpa/picture alliance

Собственно, именно благодаря приходу Ryanair в 1999 году бывшая военно-воздушная база США, закрытая в 1993 году, стала одно время весьма успешно развиваться как аэропорт для пассажиров эконом-класса, создавая рабочие места в структурно слабом регионе. Одновременно Франкфурт-Хан вошел в группу ведущих грузовых аэродромов ФРГ, которым пользовались и российские авиаперевозчики. Отчасти это связано с тем, что в силу своего местонахождения в малонаселенной "глубинке", в лесистой части федеральной земли Рейнланд-Пфальц, он обладает весьма редким в ФРГ правом отправлять и принимать самолеты ночью.

По данным организации местных жителей, требующих запретить ночные полеты из-за шума, Frankfurt Hahn Airport, в частности, довольно активно используется армией США для переброски в Европу солдат и техники. Так что вполне возможно, что он служит одним из перевалочных пунктов для того американского оружия, которое нарастающим потоком идет сейчас в Украину.

Виктор Харитонин, "Нюрбургринг" и "Формула-1"

И вот этот аэропорт собирается купить человек, которого бывший федеральный министр и нынешний эксперт по экономической политике оппозиционной консервативной фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юлия Клёкнер (Julia Klöckner) в газетном интервью охарактеризовала так: "Тот, кто в наше время как россиянин добивается успеха в фармацевтическом бизнесе в России, может сделать это только с благословения Путина".

Одно из немногих попавших в СМИ фото Виктора Харитонина Фото: Sergei Savostyanov/TASS/dpa/picture alliance

Про Виктора Харитонина известно довольно мало - он, в отличие от ряда других российских олигархов, совсем не афиширует свою предпринимательскую деятельность и личную жизнь. Однако его холдинг "Фармстандарт" был в 2021 году, по данным российских СМИ, крупнейшим производителем российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Ее всячески продвигал и рекламировал Кремль, так что близость бизнесмена к власти довольно очевидна.

Но Виктор Харитонин - не только одна из ключевых фигур в российской Big Pharma. С 2016 года он владеет знаменитой немецкой гоночной трассой "Нюрбургринг", открытой еще в 1927 году. Именно здесь в 1976 году горел в своей машине, но выжил легендарный Ники Лауда (Niki Lauda), здесь пять раз выигрывал выдающийся Михаэль Шумахер (Michael Schumacher). Причем на Nürburgring проводятся соревнования не только "Формулы-1", но и автомобилей других классов, а также другие зрелищные мероприятия, например, крупный ежегодный рок-фестиваль Rock am Ring.

Гоночная трасса "Нюрбургринг" Фото: Panimages/picture alliance

Так что в стремлении принадлежащей Харитонину немецкой компании NR Holding приобрести близлежащий аэропорт Франкфурт-Хан вполне просматривается предпринимательская логика: обслуживание прилетающих на автогонки и концерты туристов вполне может стать дополнительным источником доходов. Тем более, что представилась возможность купить весь актив за весьма скромные 20 млн евро (понятно, что выплата долгов и санация бизнеса потребует более значительных расходов).

Военная авиабаза Büchel и бывший китайский инвестор

В то же время любой аэропорт - важный элемент критической инфраструктуры. Особенно, если он используется сейчас, как уже отмечалось, для переброски военных грузов. К тому же всего в 40 километрах от Frankfurt Hahn Airport находится военный аэродром бундесвера Fliegerhorst Büchel, и это считается единственным на территории ФРГ местом, где еще хранятся американские атомные бомбы. Понятно, что контроль над гражданским аэропортом и его командно-диспетчерским пунктом, скажем так, расширяет возможности получать побольше информации о движении самолетов и прочих событиях на соседней авиабазе.

2020 год. Учения на авиабазе Büchel. Боевой самолет Tornado и зенитный ракетный комплекс Patriot Фото: Thomas Frey/dpa/picture alliance

Впрочем, в середине прошлого десятилетия данный аспект никого в Германии особо не тревожил. Когда Франкфурт-Хан финансово закачался из-за долгов, накопившихся в ходе расширения аэропорта, региональные власти Рейнланд-Пфальца с радостью продали свою долю в более чем 80% частному китайскому инвестору. Так основным владельцем аэропорта Frankfurt Hahn Airport стала HNA Group с острова Хайнань. Но в начале 2021 года этот крупный игрок в области воздушных перевозок и туризма рухнул под тяжестью собственных долгов. В октябре того же года объявил себя банкротом и Frankfurt Hahn Airport.

К конкурсному управляющему претензий нет

Как и положено в таких случаях, был назначен конкурсный управляющий, который еще в прошлом году организовал аукцион по продаже аэропорта. Его выиграла некая фирма из Франкфурта, но деньги так и не заплатила. Поэтому теперь, согласно правилам, победителем была объявлена принадлежащая Харитонину компания NR Holding, которая предложила вторую по размеру сумму. И к Яну Маркусу Платнеру (Jan Markus Plathner) у немецких СМИ в этой связи претензий нет.

Конкурсный управляющий аэропортом Франкфурт-Хан Ян Маркус Платнер Фото: Sascha Ditscher/dpa/picture alliance

Он действовал в рамках своих полномочий и обязанностей: найти в интересах кредиторов обанкротившейся компании потенциального покупателя, готового заплатить больше остальных. В задачи конкурсного управляющего не входит изучение вопроса, соответствует ли подготовленная им сделка политическим интересам ФРГ. Это - прерогатива федерального правительства. Германия - правовое государство, и у Яна Маркуса Платнера не было формальных оснований лишать NR Holding права купить выставленный на аукцион актив, поскольку эта фирма легально действует в Германии, а ее собственник не находится под санкциями ЕС.

Другой вопрос - почему Виктор Харитонин под них не попал. Ведь США, как указывают немецкие СМИ, еще в 2019 году внесли его в свои санкционные списки в связи с обвинениями в манипуляциях на выборах президента Соединенных Штатов в 2016 году. Числится он и в "Списке коррупционеров и разжигателей войны" команды Навального (в разделе олигархов). Скорее всего, Евросоюз не стал вводить против него санкций потому, что из гуманитарных соображений не подвергает штрафным мерам российские компании, занимающиеся производством лекарств и/или работающие в медицинской сфере.

Два покупателя, два договора, два перевода денег

Однако Ян Маркус Платнер, конечно же, прекрасно понимал, что объявление в нынешних условиях победителем аукциона фирмы российского олигарха окажется, мягко говоря, проблематичным, а потому прибег к вполне легальному и периодически применяемому в подобных случая варианту, как заверили эксперты.

Заключив сделку с NR Holding, которая перевела деньги на оговоренный доверительный счет, конкурсный управляющий параллельно нотариально заверил второй договор с WR Holding, и она тоже внесла на особый счет ту третью по размерам сумму, которую предложила в ходе конкурса. Но эта компания предпринимателя Вольфрама Рихтера (Wolfram Richter) из столицы Рейнланд-Пфальца Майнца, занимающаяся недвижимостью и девелоперскими проектами, предупреждена, что получит аэропорт в собственность только, если другая сделка сорвется.

Решение о новом собственнике аэропорта Франкфурт-Хан отложено на несколько недель Фото: Andreas Arnold/picture alliance/dpa

Схожее "Соломоново решение" приняло 7 февраля и срочно созванное собрание кредиторов Frankfurt Hahn Airport. Они не одобрили финансово более привлекательную для них сделку с компанией Виктора Харитонина, но и не стали ее отвергать, отложив окончательное решение до выяснения вопроса, будет ли она вообще разрешена министерством экономики ФРГ.

Судьбу сделки будут решать в Берлине

Его глава, вице-канцлер Роберт Хабек (партия "зеленых"), еще вечером 6 февраля подтвердил, что в Берлине уже изучают вопрос, может ли сделка отрицательно сказаться на критической инфраструктуре страны. Министр сообщил, что рассмотрение продлится "несколько недель" и что "какой-либо тенденции нет".

Министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек и канцлер Олаф Шольц Фото: Michael Kappeler/picture alliance/dpa

Получается, что Виктор Харитонин пока сохраняет шансы получить желанный актив. Правда, правительство федеральной земли Гессен, которой по-прежнему принадлежит доля в 17,5% в аэропорте Франкфурт-Хан, заявило, что "чрезвычайно критически" расценивает такую перспективу и в официальном письме обратилось к правительству ФРГ с просьбой "изучить все возможности, чтобы предотвратить данную сделку".

Немецким СМИ происходящее напоминает недавнюю историю с продажей доли в одном из терминалов Гамбургского порта китайской государственной компании Cosco. Несмотря на активные призывы даже ряда федеральных министров "не повторять ошибок с Россией" и не отдавать под китайский контроль часть критически важной инфраструктуры, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) перед поездкой в Пекин в начале ноября 2022 все же добился одобрения этой сделки, хотя и в несколько урезанном виде. Впрочем, в настоящее время Россия для Германии - совершенно иное дело, чем Китай.

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