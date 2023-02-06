В ФРГ призвали не продавать аэропорт инвестору из РФ

Депутаты бундестага от блока ХДС/ХСС считают, что в условиях войны РФ против Украины продажа немецкого аэропорта "другу Путина" Виктору Харитонину нанесет ущерб внешней и экономической политике ФРГ.

Политики Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) призвали правительство Германии предотвратить продажу обанкротившегося аэропорта Франкфурт-Хан (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) компании NR Holding, сообщает агентство AFP в понедельник, 6 февраля. За этой компанией стоит российский олигарх и предприниматель Виктор Харитонин, уточняет dpa.

"Федеральный министр экономики должен предотвратить ущерб для внешней и экономической политики Германии запретом на продажу", - заявил депутат бундестага от ХСС Себастьян Брем (Sebastian Brehm). Он обвинил правительство земли Рейнланд-Пфальц в том, что оно вводит граждан в заблуждение относительно Харитонина. Хотя предприниматель не находится под санкциями ЕС, США еще в 2019 году внесли его в санкционные списки в связи с обвинениями в манипуляциях на выборах президента Соединенных Штатов в 2016 году. Те, кто скрывает это, "хотят обмануть людей", заявил Брем.

Депутат бундестага от партии ХДС Юлия Клёкнер (Julia Klöckner) также подвергла резкой критике потенциальную сделку с Харитониным на фоне агрессивной войны России в Украине. "Тот, кто в наше время как россиянин добивается успеха в фармацевтическом бизнесе в России, может сделать это только с благословения Путина", - сказала она в интервью газете Rheinische Post.

В федеральном министерстве экономики не ответили на вопрос AFP, является ли возможная продажа аэропорта предметом экспертизы инвестиций, а также оценивался ли транспортный узел как элемент критически важной инфраструктуры.

Покупатель еще не выбран

По сообщениям СМИ, российский фармацевтический миллиардер Виктор Харитонин, который также является совладельцем гоночной трассы "Нюрбургринг", стал одним из двух инвесторов, с которыми обанкротившийся аэропорт заключил соглашение о возможной покупке. Нотариальный контракт на сумму около 20 млн евро уже подписан, передало dpa. По сведениям агентства, средства переведены на доверительный счет.

В свою очередь арбитражный управляющий аэропорта Ян Маркус Платнер (Jan Markus Plathner) заявил, что 7 февраля кредиторы компании должны обсудить дальнейшие действия, после чего договор купли-продажи будет заключен лишь с одним из двух потенциальных инвесторов.

Аэропорт Франкфурт-Хан расположен примерно посередине между Франкфуртом-на-Майне и Люксембургом, от обоих городов его отделяют около 120 километров. Воздушная гавань оборудована на базе бывшего американского военного аэродрома.

"Друг Путина"

Издание T-online.de называет Харитонина другом президента РФ Владимира Путина. 50-летний предприниматель с состоянием в 1,4 млрд долларов (1,2 млрд евро) занимает 66-е место в российском списке Forbes. В 2003 году он стал одним из создателей холдинга "Фармстандарт" - одного из ведущих поставщика лекарств в Россию, в том числе - по госконтрактам. По данным Forbes, в 2021 году Харитонин являлся крупнейшим производителем вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 "Спутник V", а его онкологические клиники открылись во многих городах России.

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