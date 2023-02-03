СМИ: Российский олигарх Харитонин мог купить аэропорт в ФРГ

Обанкротившийся аэропорт Франкфурт-Хан в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в Германии продан компании NR Holding, владеющей скоростной трассой Нюрбургринг. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщили агентство dpa, а также вещательная корпорация SWR.

По данным dpa, за NR Holding стоит российский олигарх и предприниматель Виктор Харитонин. Издание T-online.de называет его другом российского президента Владимира Путина.

Нотариальный контракт на сумму около 20 млн евро уже подписан, передало dpa. По сведениям агентства, средства переведены на доверительный счет.

Харитонин не фигурирует в санкционных списках Евросоюза. Арбитражный управляющий воздушной гаванью в связи с ее банкротством Ян Маркус Платнер (Jan Markus Plathner) еще не высказался по поводу сделки. Представители пресс-службы аэропорта информацию пока не подтвердили.

Крупный производитель вакцины от коронавируса "Спутник V"

Российский предприниматель возможную покупку также не прокомментировал. В российском списке Forbes Виктор Харитонин занимает 66-е место с состоянием в 1,4 млрд долларов (1,2 млрд евро). В 2003 году он стал одним из создателей холдинга "Фармстандарт" - одного из ведущих поставщика лекарств в Россию, в том числе - по госконтрактам. По данным Forbes, в 2021 году Харитонин являлся крупнейшим производителем вакцины от коронавируса "Спутник V", а его онкологические клиники открылись по всей России - от Курска до Кемерово.

Аэропорт между Франкфуртом и Люксембургом

Аэропорт Франкфурт-Хан расположен примерно посередине между Франкфуртом-на-Майне и Люксембургом, от обоих городов его отделяют около 120 километров. Воздушная гавань была оборудована на базе бывшего американского военного аэродрома.

Первые полеты гражданских самолетов были выполнены в 1993 году, а с 1999 года из него стали выполняться полеты ирландского лоукостера Ryanair. В последующие годы эта авиакомпания превратила Франкфурт-Хан в свой опорный аэропорт в Германии. Кроме того, руководство аэропорта активно развивало сотрудничество с грузовыми авиаперевозчиками.

С 2007 года в аэропорту начали падать показатели пассажирооборота и выручки от перевозки грузов. В секторе грузовых авиаперевозок разгорелась конкурентная борьба, уменьшившая прибыльность бизнеса. 2015 год аэропорт завершил с убытком в 17,4 млн евро. Федеральной земле Рейнланд-Пфальц приходилось неоднократно субсидировать убыточное предприятие. В итоге было решено провести тендер и найти перспективного покупателя. Китайская компания Shanghai Yiqian Trading Company (SYT) согласилась заплатить Рейнланд-Пфальцу 16 млн евро, однако сделка в итоге сорвалась. Осенью 2021 года владельцы аэропорта объявили о банкротстве.

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