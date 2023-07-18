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Офис Тихановской - за наложение Западом санкций на адвокатов

Дарья Бернштейн
1 ч. назад

К преследованиям по политическим мотивам в Беларуси причастны не только силовики, судьи и чиновники Минюста, но и члены коллегий адвокатов. Оппозиция хочет распространить на них санкции Запада.

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В одном из зданий суда в Беларуси
Фото: Ales Petrowitsch/DW

С 2020 года в Беларуси 111 адвокатов были лишены права на профессию, многие из них защищали политзаключенных. Десять адвокатов сами попали за решетку. Между тем руководство коллегий адвокатов, как утверждает оппозиция, причастно к преследованию коллег по политическим мотивам. Офис Светланы Тихановской призывает распространить на таких лиц, до сих пор свободно посещающих США и ЕС, западные санкции.

Власти выработали схему наказания адвокатов

Эксперт проекта "Право на защиту" Максим Половинко объясняет, что в Беларуси есть три способа лишения адвокатов права на профессию. Первый - прекращение лицензии по инициативе министерства юстиции. Второй - внеочередная аттестация, которую проводит комиссия при Минюсте. Впервые такую практику опробовали против адвокатов, которые защищали фигурантов дела "Белого легиона" в 2017 году.

"Это довольно унизительная процедура, - говорит Половинко. - Адвокату произвольно задают вопросы из любой области права, с которой он, может, никогда и не работал, и требуют, чтобы назвал точную формулировку из закона. Нигде в мире такой практики нет". В состав комиссии входит 21 человек, в основном - представители госорганов, адвокаты - в меньшинстве, но они всегда голосуют против аттестуемых коллег, отмечается в мониторинге "Права на защиту". "Некоторые адвокаты проходят испытание условно, их ставят на карандаш на полгода, это сигнал - не рыпайся, - продолжает Половинко. - Большинство аттестацию не проходит".

И третий способ - исключение по решению Совета территориальной коллегии. С 2021 года с Минюстом должна быть согласована каждая кандидатура члена совета. "Поэтому все голосуют против своих коллег, - поясняет Половинко. - Последние два года эту практику используется все чаще. В 2020 году был случай, когда одна из коллегий отказалась пойти против своего адвоката, тогда председателя дисциплинарной комиссии отправили на переаттестацию - и лишили лицензии уже ее, по сути - за честность".

История Веры Орешко

На этом фоне, считают юристы, особо выделяется Вера Орешко, которая в прошлом году возглавила Минскую городскую коллегию адвокатов, а до этого десять лет была ее зампредседателя. Чаще всего лицензии и свободы лишали именно минских адвокатов. А в 2019-м Вера Орешко сама чуть не оказалась за решеткой. Она защищала интересы инженера МЗКТ Андрея Головача, который четыре года провел в СИЗО и был дважды оправдан в суде.

У входа в Мингорсуд (фото из архива)
У входа в Мингорсуд (фото из архива)Фото: DW/P. Bykowski

Вскоре оперативники ГУБОПиК нагрянули с обыском к Орешко. На нее завели уголовное дело за разглашение тайны следствия и незаконное хранение оружия. Орешко грозил серьезный срок, но ей помогли широкий резонанс и поддержка коллег. На ее защиту встали председатель Республиканской коллегии адвокатов Виктор Чайчиц и председатель Минской городской коллегии Алексей Шваков, который был вторым адвокатом и Головача. Адвокаты вышли на генпрокурора РБ и добились того, чтобы уголовное преследование Вера Орешко было оперативно прекращено.

Как поясняет источник DW, оправдательный приговор Головачу был согласован на уровне Верховного суда. В ГУБОПиК, сотрудники которого осуществляли оперативное сопровождение, были, по его словам, взбешены потоком негатива в адрес силовиков после публикаций в СМИ, где Головач выглядел жертвой беспредела. Вскоре после этого состоялось совещание белорусского правителя Александра Лукашенко с силовиками, в ходе которого он выступил с резкой критикой в том числе и в адрес МВД.

"Это позор для юридического сообщества"

Офис Светланы Тихановской внимательно следит за ситуацией в белорусской адвокатуре, заявила DW советник Тихановской по правовым вопросам Кристина Рихтер. "Белорусы страдают от отсутствия квалифицированной юридической помощи, с каждым днем уменьшается количество адвокатов. В некоторых райцентрах просто некому работать. Практически невозможно найти адвоката для политзаключенных", - описывает ситуацию Рихтер.

Светлана Тихановская
Светлана ТихановскаяФото: picture-alliance/dpa/M. Kulbis

При этом она констатирует, что коллегии адвокатов часто являются репрессивными органами по отношению к своим членам. "Известны случаи, когда адвокатов привлекали к уголовной ответственности по заявлению членов коллегии. Это позор для юридического сообщества", - считает советник Тихановской. Офису оппозиционного лидера известно, что члены коллегий адвокатов, их председатели и замы часто выезжают в страны Евросоюза на отдых и за покупками. В отличие от чиновников, судей и силовиков им не нужно согласовывать с начальством свой выезд за границу.

"У некоторых из них есть и американская виза, потому что их родственники живут в США, - продолжает Кристина Рихтер. - Ненормально, что люди, причастные к репрессиям, пользуются благами западного мира, с которым они борются". По словам собеседницы, сотрудники офиса Тихановской поднимают этот вопрос на встречах с международными партнерами.

"Европейские и американские коллегии адвокатов уже понимают, с кем имеют дело, поэтому не приглашают на свои мероприятия представителей белорусской коллегии адвокатов, - указывает Рихтер. - Что касается включения в санкционные списки, то довольно сложно объяснить правительствам стран Запада, что белорусская адвокатура - ​​это еще один инструмент борьбы властей с их политическими оппонентами. Но, думаю, скоро придет осознание, и эти люди не смогут ездить на отдых и шопинг в ЕС и США".

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