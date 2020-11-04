Один из лидеров "зеленых" Германии взял шефство над Романом Протасевичем

Бывший сопредседатель партии "Союз-90"/"зеленые", глава парламентского комитета по транспорту и цифровой инфраструктуре Джем Оздемир (Cem Özdemir) взял шефство над задержанным в аэропорту Минска белорусским журналистом и блогером Романом Протасевичем. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщила немецко-швейцарская неправительственная организация Libereco - Partnership for Human Rights, более десяти лет занимающаяся защитой прав человека в Беларуси и инициировавшая кампанию шефства над белорусскими политзаключенными депутатов бундестага.

Оздемир назвал инцидент с самолетом Ryanair актом государственного терроризма

"Диктатор Александр Лукашенко вынужден бояться собственного народа и удерживать власть с помощью насилия в отношении демократического движения в собственной стране. Похищение и взятие в политические заложникиРомана Протасевича является актом государственного терроризма и атакой на наши европейские ценности", - заявил Оздемир. Он назвал "в высшей степени тревожным" опубликованное видео, на котором Протасевич, по всей видимости, после пыток делает признательное заявление. Оно "показывает, что Лукашенко ничуть не заботят права человека и свобода СМИ", указал один из лидеров немецких "зеленых".

Одновременно Оздемир приветствовал введение санкций ЕС в ответ на захват самолета и задержание Протасевича и его подруги Софьи Сапеги. Он также призвал правительство ФРГ прилагать более энергичные усилия для их освобождения, а также выхода на свободу других политических заключенных в Беларуси.

В рамках кампании солидарности #WeStandBYyou шефство над белорусскими политзаключенными взяли более 180 депутатов бундестага.

Принудительная посадка самолета и задержание Протасевича

Белорусские власти 23 мая принудили лайнер авиакомпании Ryanair совершить экстренную посадку в Минске, заявив впоследствии, что получили сообщение о якобы находящейся на борту лайнера бомбе. Распоряжение лететь в столицу Беларуси пилоты получили за несколько минут до того, как самолет должен был войти в воздушное пространство Литвы. Для его сопровождения был поднят истребитель МиГ-29 белорусских ВВС.

После посадки в Минске бомбы на борту обнаружено не было, однако было проведено задержание двух пассажиров - белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его спутницы, россиянки Софьи Сапеги. 24 мая инцидент с лайнером Ryanair стал одной из главных тем саммита ЕС в Брюсселе. По его итогам были согласованы санкции, предполагающие, кроме прочего, запрет на использование воздушного пространства и аэропортов ЕС белорусскими авиалиниями. Совет ЕС призвал также европейские авиакомпании избегать перелетов над территорией Беларуси.

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