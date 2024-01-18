Обвинение запросило для Игоря Гиркина почти 5 лет колонии

Обвинение запросило для Игоря Гиркина почти 5 лет колонии18 января 2024 г.
Государственное обвинение попросило назначить четыре года 11 месяцев колонии общего режима бывшему "министру обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорю Гиркину (Стрелкову). Об этом сообщил его адвокат Александр Молохов в четверг, 18 января. По его словам, гособвинение попросило для Стрелкова "по максимуму".
Процесс в отношении Гиркина проходит в Московском городском суде в закрытом режиме. Его обвиняют в призывах к экстремистской деятельности. Уголовное дело против Гиркина возбудили из-за двух постов в соцсети Telegram, в которых в конце мая 2023 года говорилось о подготовке к сдаче Крыма и о том, что семьи мобилизованных солдат 105 и 107 десантных полков не получают положенные выплаты.
Стрелков пытался выдвинуться кандидатом в президенты РФ
С начала полномасштабного российского вооруженного вторжения в Украину Игорь Гиркин регулярно комментировал ход войны и нередко критиковал действия руководства РФ. Уголовное дело против него было возбуждено 18 июля, через три дня его задержали в Москве. Он находится под стражей в СИЗО "Лефортово".
В ноябре Гиркин объявил о своем намерении участвовать в выборах президента. 25 декабря в Москве прошло собрание инициативной группы по выдвижению его кандидатом в президенты РФ. Протоколы в его поддержку подписали без нотариуса, который должен заверять подписи, поскольку тот не приехал. Без заверения нотариусом инициативная группа не смогла подать документы в ЦИК.
Бывший офицер ФСБ и экс-командующий в "ДНР"
С апреля 2014 года бывший офицер ФСБ Стрелков (Гиркин) командовал вооруженными формированиями пророссийских сепаратистов на востоке Украины. С мая по август 2014 года он занимал пост "министра обороны" самопровозглашенной "ДНР".
В ноябре 2022 года суд в Нидерландах приговорил россиянина к пожизненному заключению, признав его виновным по делу о крушении "Боинга" авиакомпании Malaysia Airlines, сбитым из российского ЗРК "Бук" в Донецкой области в 2014 году. В результате той катастрофы погибли 298 человек.
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