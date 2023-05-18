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Евгений Ройзман, 2018 год
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (фото из архива)Фото: DW/V.Izotov
ПолитикаРоссия

Обвинение требует оштрафовать Ройзмана на 260 тысяч рублей

Александра Иванова
7 мин. назад

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман полагает, что штраф для него запросили потому, что все знают о его невиновности.

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Прокурор запросил назначить бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману штраф в размере 260 тысяч рублей, а также сохранить для него запрет определенных действий, в частности на пользование интернетом. Об этом сообщают российские СМИ и Telegram-каналы в четверг, 18 мая.

В свою очередь второй адвокат политика, Тимофей Гриднев, в своем выступлении заявил, что вся жизнь Ройзмана и его дела "выглядят неподъемным противовесом тому обвинению, которое ему предъявлено". "Просим вынести оправдательный приговор с правом на реабилитацию", - заключил Гриднев.

Сам Евгений Ройзман в своем последнем слове выразил благодарность всем поддержавшим его, в том числе музыкантам Борису Гребенщикову, Андрею Макаревичу и Юрию Шевчуку, певице Алле Пугачевой, писателям Борису Акунину и Дмитрию Быкову, а также своим соседям, которые подписали для него "хорошую характеристику".

Как передает Telegram-канал "E1.RU | Новости Екатеринбурга", политик предположил, что штраф, а не лишение свободы прокуратура запросила потому, что все понимают, что он ни в чем не виноват.

Ожидается, что приговор Евгению Ройзману огласят 19 мая.

Дело Евгения Ройзмана

Против Евгения Ройзмана в России в августе 2022 года возбудили уголовное дело по статье о "дискредитации" вооруженных сил РФ. Поводом послужило опубликованное 1 июля того же года в YouTube видео под названием "Ответы на ваши вопросы", где политик высказывается против войны в Украине.

В обвинительном заключении указывается, что Ройзман, "желая подорвать авторитет Вооруженных сил РФ и дискредитировать их использование в глазах неограниченного круга лиц, будучи привлеченным к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, провел в прямом эфире видеохостинга выступление в форме виртуального диалога посредством чата с пользователями сайта". Ройзман свою вину отрицает.

В рамках уголовного дела суд запретил ему посещать публичные места и мероприятия, общаться без письменного разрешения следователя со свидетелями, за исключением членов семьи, проживающих с ним в одной квартире, получать и отправлять почту (кроме судебной корреспонденции), а также использовать средства связи и интернет. Весной прошлого года на Ройзмана составили три протокола по статье о "дискредитации" ВС России. Ему назначили три административных штрафа на 150 тысяч рублей.

По текущему делу ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

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