Пугачева обратилась в суд с письмом в поддержку Ройзмана

Судья, ведущий процесс по делу Евгения Ройзмана, назвал обращение Пугачевой в поддержку екатеринбургского политика "непроцессуальным" и указал, что оно "не исследуется".

Народная артистка СССР Алла Пугачева направила в Октябрьский районный суд Екатеринбурга письмо в поддержку бывшего мэра города Евгения Ройзмана. Обращение опубликовал Telegram-канал "E1.RU | Новости Екатеринбурга" в четверг, 18 мая. В этот день в суде началось новое заседание по делу Ройзмана, обвиняемого в повторной "дискредитации" ВС РФ.

"Я надеюсь, что дальновидность, неподкупность и независимость судебных органов еще не потеряна окончательно в нашем многострадальном обществе и вы несомненно следите за сегодняшней ситуацией в нашей стране. Вам предстоит принять трудное решение не побояться оправдать Ройзмана Евгения Вадимовича и оставить его на свободе", - написала Пугачева.

Кроме прочего, артистка напомнила, что Ройзман активно боролся с наркоторговцами и помогал наркозависимым, а также основал несколько музеев. По мнению Пугачевой, политик является "настоящим патриотом", "живущим интересами граждан не только своего региона, но и интересами граждан всей страны".

"Я знаю, Ройзмана Е.В. лично, человек он неравнодушный, и все его поступки и дела продиктованы любовью к людям и любовью к Родине. Прошу вас учесть все сказанное мною от всего сердца при принятии решения по данному делу", - говорится в письме.

Между тем, как пишет Telegram-канал "E1.RU | Новости Екатеринбурга", судья Николай Тараненко вернул документ адвокату Ройзмана Владиславу Иджапову со словами: "Обращение Пугачевой является непроцессуальным и не исследуется".

Обращения в поддержку Евгения Ройзмана

По данным защиты, обращения в поддержку Евгения Ройзмана или его характеристики в суд направили также актер Вениамин Смехов, драматург Николай Коляда и правозащитница Ева Меркачева. Характеристику на политика предоставила также вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина Ельцина.

В качестве свидетеля защиты на суде выступила учредитель фонда помощи "Вера" Нюта Федермессер. Как пишет газета РБК, она рассказала, что их познакомила Елизавета Глинка (Доктор Лиза) и Ройзман помог ей раскрыть дело мошенников, жертвами которых становились родственники безнадежно больных людей, а также добиться изменений в законодательство о контроле за выделением лекарственных препаратов.

Кроме того, на процессе присутствовал главный редактор "Новой газеты", лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов. "Всю жизнь всех поддерживает Ройзман, иногда наступает момент, когда не он должен вступиться за всех, а все за него", - приводит его слова онлайн-издание "Спектр" .

Указывается, что сам Евгений Ройзман от дачи показаний на суде отказался.

Дело Евгения Ройзмана

Против Евгения Ройзмана в России ведется уголовное дело по статье о "дискредитации" вооруженных сил РФ. Его возбудили в августе 2022 года из-за опубликованного 1 июля того же года в YouTube видео под названием "Ответы на ваши вопросы", где политик высказывается против войны в Украине.

В обвинительном заключении указывается, что Ройзман, "желая подорвать авторитет Вооруженных сил РФ и дискредитировать их использование в глазах неограниченного круга лиц, будучи привлеченным к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, провел в прямом эфире видеохостинга выступление в форме виртуального диалога посредством чата с пользователями сайта". Ройзман свою вину не признал.

В рамках уголовного дела суд запретил ему посещать публичные места и мероприятия, общаться без письменного разрешения следователя со свидетелями, за исключением членов семьи, проживающих с ним в одной квартире, получать и отправлять почту (кроме судебной корреспонденции), а также использовать средства связи и интернет. Весной прошлого года на Ройзмана составили три протокола по статье о "дискредитации" ВС России. Ему назначили три административных штрафа на 150 тысяч рублей.

Сейчас политику грозит до пяти лет тюремного заключения.

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